20/12/2023 INAUGURATO AL CIVICO MUSEO SARTORIO IL NUOVO ALLESTIMENTO DELLE “SALE ARTURO FITTKE COLLEZIONE – COLLEZIONE GIUSEPPE PIPERATA”

20/12/2023

INAUGURATO

CIVICO

MUSEO

SARTORIO

NUOVO

ALLESTIMENTO DELLE “SALE ARTURO FITTKE – COLLEZIONE

GIUSEPPE PIPERATA”

Questo pomeriggio (20 dicembre 2023) al Civico Museo Sartorio, alla presenza

dell’assessore alla Cultura, Giorgio Rossi, del responsabile dei Musei Storici e

Artistici del Comune di Trieste, Stefano Bianchi, della nuora di Carlotta Piperata

Rebecchi, Maria Lina de Reya, della conservatrice dei Civici Musei, della curatela

scientifica, Roberta Bassi, della conservatrice del Museo Sartorio, Michela

Messina, dell’architetto Gabriele Pitacco, è stato inaugurato il nuovo allestimento

delle “Sale Arturo Fittke – Collezione Giuseppe Piperata”, realizzato in occasione

del 150° anniversario dalla nascita dell’artista.

Stefano Bianchi, responsabile dei Musei Storici e Artistici del Comune di Trieste,

ha presentato il riallestimento della collezione sottolineando come per i musei storici

e artistici del Comune di Trieste sia “un momento importante essendo riusciti a

mettere sotto l’albero di Natale una serie di inaugurazioni significative. A inizio mese

alla Risiera di San Sabba c’è stata l’inaugurazione sugli eventi tragici del ’43, la

settimana scorsa al Museo Wincklmann si è inaugurata la mostra ‘Histri in Istria’ e

questa mattina a palazzo Gopcevich la mostra fotografica ‘Tra i tesori della Fototeca

dei Civici Musei di Storia ed Arte’, e adesso siamo qui ad inaugurare questo

bellissimo riallestimento della Collezione Fittke – Giuseppe Piperata, donata nel 2007

e che ha avuto un primo allestimento all’indomani della donazione. Ora abbiamo

ripensato a queste sale – ha concluso Stefano Bianchi – dal punto di vista

dell’illuminazione, dei colori delle pareti e dell’esposizione”.

L’assessore alla Cultura, Giorgio Rossi, ha ringraziato Maria Lina de Reya, nuora

di Carlotta Piperata Rebecchi, nipote del dottor Piperata. “ Cercavo – ha continuato

Giorgio Rossi – di fare un parallelismo tra il museo Sartorio, un museo con lavori di

ristrutturazioni che sono durati parecchio tempo, e la vita travagliata di Arturo Fittke,

una figura complessa, una persona schiva. Un uomo che ha vissuto numerose

vicissitudini ma che ci ha lasciato dei quadri con vedute bucoliche, che un po’

contrastano con il suo tragico destino. E il destino ha voluto che i suoi quadri

venissero esposti proprio in questo museo, un museo dall’esistenza travagliata come

lo è stata la vita di Arturo Fittke”.

L’allestimento mira a valorizzare ed approfondire l’opera di Arturo Fittke (Trieste

1873-1910), artista triestino teso tra realismo e impressionismo, la cui opera esprime

il desiderio di mostrare l’atmosfera luminosa della realtà e che, con il tratto del suo

pennello, sa trasmettere tutto il tormento della sua anima e la tensione della sua

ricerca artistica.

Luce inquieta resa dall’occhio malinconico di chi cerca la bellezza nella

luminosità soffusa di un tramonto o nell’ombra di un giardino, questa è la cifra

stilistica che caratterizza l’opera di Arturo Fittke.

Le opere e i disegni esposti costituiscono la collezione raccolta con cura e

dedizione dal dottor Giuseppe Piperata (1883-1976) e conservata dalla nipote

Carlotta Piperata Rebecchi.

Il dottor Piperata, oltre al suo amore per questo artista, condivise con sua nipote

Carlotta Piperata Rebecchi l’intento educativo e culturale che la collezione doveva

avere. Non era infatti un collezionista geloso ma anzi un divulgatore entusiasta e, in

suo onore, la nipote – in accordo con la nuora Maria Lina de Reya – nel 2007 donò la

collezione ai Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste perché fosse “un’opportunità di

sviluppo culturale e turistico che ne esalti il nobile ruolo di città dei musei e della

cultura europea” particolarmente rivolta ai giovani.