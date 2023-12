(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 *Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL*

*Contratto Istruzione e Ricerca 2019-21, Fracassi: bene approvazione del

CdM, ora aumentare risorse per triennio 2022-24 *

Roma, 19 dicembre – “Esprimiamo soddisfazione perché finalmente, con

l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, sono stati superati i

primi due step relativi all’iter di certificazione del CCNL relativo al

triennio 2019-2021. Auspichiamo che l’ultimo passaggio, di competenza della

Corte dei Conti – 5 mesi per il controllo di Mef e Dipartimento di Funzione

Pubblica sono una vera enormità burocratica – avvenga in tempi rapidi.

Questo contratto riguarda quasi 1 milione e 300 mila lavoratrici e

lavoratori dei settori scuola, università, ricerca e Alta formazione

artistica e musicale, ancora in attesa di ricevere gli ultimi aumenti di un

triennio scaduto già da molti anni”, dichiara *Gianna Fracassi*, *segretaria

generale della FLC CGIL*.

“Bene, dunque, che si chiuda questa partita e che si possa aprire il tavolo

negoziale per il rinnovo del CCNL 2022-2024, ma con risorse adeguate al

dato dell’inflazione nel triennio di riferimento. Infatti, per riconoscere

il lavoro fatto dal personale del comparto Istruzione e Ricerca in questo

periodo di

inflazione altissima, le risorse stanziate in legge di bilancio dal Governo

Meloni sono insufficienti e andrebbero considerevolmente aumentate”,

conclude Fracassi.

