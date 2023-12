AGCOM – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica che si è svolta oggi dinanzi al Consiglio un’audizione avente ad oggetto la separazione della rete fissa di accesso di TIM, formalmente richiesta da TIM in data 29 novembre 2023 e deliberata dal Consiglio, senza alcuna obiezione, in data 5 dicembre 2023.

Domani avrà luogo un’audizione richiesta da Vodafone, deliberata dal Consiglio in data 22 novembre, anch’essa senza obiezioni.

Si tratta di ordinarie attività conoscitive che hanno la loro sede naturale nel Consiglio e che si sono svolte anche in passato, nelle medesime forme. Alle audizioni hanno facoltà di partecipare tutti i componenti del Consiglio.

Roma, 19 dicembre 2023