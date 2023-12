(ACON) SALUTE. CAPOZZI (M5S): PREOCCUPATI PER ASUGI E ASSISTENZA PEDIATRICA

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 19 dic – “Quello che ? emerso oggi dai

lavoratori dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina

(Asugi) per la difesa della sanit? pubblica, ? una situazione

confusionaria dove manca un’azione coesa tra i vari distretti,

dove nonostante i numerosi stanziamenti dell’ultima Stabilit?,

non si vedono le risposte agli operatori, che continuano a

lavorare sotto stress, senza una sanit? territoriale di

supporto”.

Cos? in una nota la consigliera regionale del M5S, Rosaria

Capozzi, dopo l’incontro dei capigruppo con i dipendenti

manifestanti durante un presidio tenutosi questa mattina in

piazza Oberdan a Trieste, sotto la sede consiliare.

“Invitiamo l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi

afferma la Capozzi -, a intervenire con urgenza perch? il

fondamentale servizio di assistenza pediatrica non pu? essere

reso nelle condizioni di sotto-organico oggi rappresentate, ma

che son gi? note in altre situazioni regionali”.

“Appare evidente che la via intrapresa stia svilendo la sanit?

pubblica, rendendola poco attrattiva per lavorarci, con

l’inevitabile conseguenza – conclude la pentastellata – che si

continua a spingere verso una privatizzazione, convenzionata o

meno che sia, dei servizi a beneficio di pochi”.

ACON/COM/rcm

191446 DIC 23