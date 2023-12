19/12/2023 GIOVEDI 21 DICEMBRE ALLE ORE 17 ALLA BIBLIOTECA MOLESI DEL MUSEO REVOLTELLA QUARTA DELLE “LETTURE D’ARTE PER BAMBINI” DEDICATA A MARC CHAGALL

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE ALLE ORE 17 ALLA BIBLIOTECA MOLESI DEL MUSEO

REVOLTELLA QUARTA DELLE “LETTURE D’ARTE PER BAMBINI” DEDICATA A

MARC CHAGALL

Il Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi del

Comune di Trieste informa che giovedì 21 dicembre 2023 alle ore 17.00 si terrà la

quarta delle “Letture d’arte per bambini” organizzate dalla Biblioteca d’arte “Sergio

Molesi” del Museo Revoltella, che sarà dedicata a Marc Chagall.

Le letture, tenute dalla bibliotecaria Federica Moscolin, fungeranno da stimolo

per un’osservazione attenta e condivisa delle opere d’arte trattate nei libri e

ispireranno la realizzazione di un disegno finale.

Sarà anche possibile prendere in prestito i libri della ricca sezione d’arte per

bambini della biblioteca.

La partecipazione alle letture è gratuita, i posti sono limitati ed è obbligatoria la

Di seguito il calendario dei prossimi incontri:

• Giovedì 25 gennaio 2024: Marcel Duchamp

• Giovedì 29 febbraio 2024: René Magritte

• Giovedì 21 marzo 2024: Alexander Calder

• Giovedì 18 aprile 2024: Alberto Giacometti

• Giovedì 30 maggio 2024: Yayoi Kusama

Età consigliata: 6-10 anni. Non è prevista la presenza di un adulto.

Sede: Museo Revoltella, Biblioteca d’arte “Sergio Molesi”, via A. Diaz, 27,

Trieste

Orario: 17.00-18.15

