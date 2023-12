(AGENPARL) – dom 17 dicembre 2023 RAI. SBARDELLA (FDI),SINISTRA NON SI ABITUA A PLURALITA’ SERVIZIO PUBBLICO

“Informiamo la sinistra che Atreju è finito oggi, da domani dovranno cambiare argomento per le loro inutili polemiche. Oggi attaccano RaiNews colpevole di aver mandato il discorso integrale del Presidente del Consiglio dei Ministri. Insomma, secondo i benpensanti, RaiNews non può essere libera di informare i cittadini su cosa stia dicendo il Presidente del Consiglio. Ricordo che anche altri premier, se non tutti, venivano seguiti passo passo a tutti gli eventi e mandati in onda, come è giusto che sia. Sono smemorati o in malafede? Non riescono ad abituarsi alla pluralità del servizio pubblico, ogni volta che vedono uno spazio dedicato al governo di centrodestra creano polemiche a attacchi privi di logica e di senso”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella, componente della commissione Vigilanza Rai.

