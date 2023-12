Migranti, Pd: il 19 e il 20 gennaio terrà “una Conferenza nazionale sull’immigrazione e l’accoglienza”

(AGENPARL) – Roma, 16 dic 2023 – Il Pd il 19 e il 20 gennaio terrà “una Conferenza nazionale sull’immigrazione e l’accoglienza”. Lo ha annunciato la segretaria Schlein all’assemblea Pd. “Presenteremo la nostra proposta per il superamento della Bossi-Fini e per politiche più giuste in Italia e in Europa.Sul piano Ue serve una nuova Mare Nostrum per salvare le vite”. Poi:”Vogliamo un’Europa delle riforme”, “no all’Europa dei veti,sì a quella dei cittadini”.Su Atreju,dice:”Non divido il palco coi nostalgici del fascismo”, riferendosi ad Abascal, leader di Vox.