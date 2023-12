ATREJU, Calenda-Urso su centrosinistra, Io leader? No, sono repubblicano

(AGENPARL) – Roma, 16 dic 2023 – “Augurerei alla sinistra di avere un leader come Carlo Calenda”. “E io non mi augurerei di esserlo”. E’ il siparietto andato in onda dal palco della festa di Atreju.

tra l’attuale ministro delle Imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso e il segretario di Azione. “Io – precisa Calenda – sono repubblicano nel senso in cui lo era Lincoln, lo era Mazzini, il risorgimento italiano e la Costituente. Io sono questo. Se vi volete divertire con la destra e la sinistra… sono 30 anni che lo fate, e secondo me non funziona”. “Però – ha replicato Urso – l’augurio al nostro Paese di avere Calenda come leader di opposizione lo possiamo fare”.