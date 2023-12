(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 Progetto RebootMed: alla Casa Rossa il primo Lab per operatori ambientali

Si svolgerà venerdì 15 dicembre alla Casa Rossa il primo LAB del progetto RebootMed, finalizzato alla progettazione di buone pratiche di turismo sostenibile.

Sarà un incontro rivolto ad associazioni, guide ambientali ed operatori interessati ad attività di promozione, valorizzazione e sviluppo di nuovi prodotti turistici all’interno della Riserva naturale della Diaccia Botrona.

« Inizia il percorso per la realizzazione del progetto “L’anello della biodiversità tra mare, terra e palude: la Riserva della Diaccia Botrona e porta Casa Rossa Ximenes” – afferma soddisfatta il sindaco Elena Nappi – con questo momento di confronto tra chi la conosce e può dare consigli utili per la migliore fruibilità di tutta l’area. Vogliamo promuovere e valorizzare sempre di più questo gioiello naturalistico del nostro territorio affinché sia volano per quel turismo ecosostenibile che può fare la differenza per l’allungamento della stagione e dare quell’impulso in più per collegare varie realtà turistiche della Maremma Toscana » .

Il Comune di Castiglione della Pescaia è capofila del progetto Reboot MED che propone partenariati tra pubblico e privato per la promozione di proposte innovative di ecoturismo, e da anni gestisce, insieme al Comune di Grosseto e alla Regione Toscana, la Riserva Naturale della Diaccia Botrona.

Questa prima giornata di lavoro, con laboratori tecnici e pratici coordinati da SL&A e Far Maremma, è finalizzata alla costruzione e strutturazione di esperienze sui temi di birdwatching, trekking e cicloturismo che possano portare allo sviluppo di nuove idee e proposte di turismo sostenibile. La Riserva della Diaccia Botrona è un area protetta di grande interesse naturalistico, ed è fondamentale nella progettazione di azioni di ecoturismo riuscire a garantire la tutela delle dinamiche ecologiche che interessano il territorio sensibilizzando l’opinione pubblica sulle problematiche del suo ecosistema.