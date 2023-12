IL COMUNE COMUNICA – Natale al Municipio IV: al via stasera la rassegna con l’inaugurazione della mostra dei presepi realizzati con materiali di riciclo e il concerto “Christmas in Pop”

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 NATALE AL MUNICIPIO IV

AL VIA STASERA LA RASSEGNA CON L’INAUGURAZIONE

DELLA MOSTRA DEI PRESEPI REALIZZATI CON MATERIALI DI RICICLO E IL CONCERTO “CHRISTMAS IN POP”La presidente del Municipio IV Grazia Albergo rende noto che si terrà stasera, alle ore 19.30, nella chiesa di Sant’Agostino, a Carbonara, il primo evento della rassegna “Natale al Municipio IV”, con l’inaugurazione della mostra dei presepi realizzati con materiali di riciclo e il concerto “Christmas in Pop”.

“Quest’anno la mostra dei presepi, che sarà aperta fino al 6 gennaio, vedrà esposti manufatti realizzati prevalentemente con materiali di riciclo – commenta Grazia Albergo – inserendosi in un percorso di sensibilizzazione e informazione sulla raccolta differenziata che il Municipio IV, in collaborazione con Amiu, sta portando avanti in vista dell’imminente attivazione del servizio porta a porta. Tutti gli eventi previsti in rassegna, dedicati in primo luogo ai più piccoli, sono il risultato del lavoro della rete tessuta tra i diversi soggetti del territorio”.Il cartellone natalizio, organizzato dal Municipio IV, proseguirà nei prossimi giorni con altri sette appuntamenti che animeranno i quartieri in queste giornate di festività natalizie, come riportato di seguito:

22 dicembre

alle ore 18, in piazza Trieste, a Carbonara, il Villaggio di Natale con stand gastronomici, distribuzione di doni per i più piccoli e la presentazione del presepe vivente nell’ipogeo del Castello

23 dicembre

a partire dalle ore 17, l’esibizione della Marching street band per le strade del territorio

24 dicembre

a partire dalle ore 10, l’esibizione della Marching street band per le strade del territorio

31 dicembre

a partire dalle ore 10, l’esibizione della Marching street band per le strade del territorio

2 gennaio

alle ore 19, nella parrocchia Santa Rita, il concerto natalizio a cura dell’Accento acustico Christmas Swing

4 gennaio

alle ore 19, nella chiesa San Giorgio, il concerto gospel a cura di Sisters in act5 gennaio

alle ore 17.30, nel Castello di Ceglie del Campo, l’iniziativa Aspettando la Befana con la distribuzione di calze e dolci per tutti i bambini e l’organizzazione di un momento musicale.