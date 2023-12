Comunicato stampa: Scuola Rossini. A Cervia saggi di Natale con oltre cento allievi delle scuole di musica.

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 con oltre cento giovani allievi delle scuole di musica

Dal 18 al 22 dicembre al teatro Walter Chiari; sul palco anche gli alunni della primaria Pascoli

Natale nel segno dei gemellaggi musicali: dal 18 al 22 dicembre il Teatro Walter Chiari di Cervia ospiterà i Saggi di Natale della scuola comunale di musica G. Rossini, con una novità. Protagonisti dei concerti saranno anche gli alunni della scuola primaria Pascoli di Cervia e gli allievi delle scuole Sarti di Faenza, Malerbi di Lugo e del Conservatorio G. Verdi di Ravenna. Cinque giorni all’insegna della musica classica e moderna in cui oltre cento, fra ragazzi e bambini si esibiranno come solisti, in cori, band e gruppi di musica di insieme. I concerti, tutti a ingresso libero senza obbligo di prenotazione, prenderanno il via il pomeriggio di lunedì 18 dicembre con un doppio appuntamento, sovvenzionato dalla Regione Emilia Romagna. Alle 16.15 i bambini della classe III A della scuola Pascoli presenteranno “Il Pifferaio Magico”, ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm, con disegni del fumettista Daniele Panebarco. Alle 18.30 “Musica Cinema”: un’orchestra composta da cinquanta musicisti in erba delle classi IV A e IV B interpreterà estratti musicali del cinema per ragazzi, con brani tratti dai classici Disney e dagli ultimi capolavori della Pixar.

Martedì 19 dicembre alle 17 sarà la volta dello spettacolo di musica e parole intitolato “Canti e Poesie di Natale”, con la voce recitante di Benedetta Orciari. Il pubblico potrà ascoltare brani di Brahms, Clementi, Gruber e Pierpont. Si esibiranno anche gli allievi delle classi di chitarra, clarinetto, sassofono, musica di insieme e pianoforte della scuola Rossini.

Mercoledì 20 dicembre alle 17 è prevista l’esibizione della band di musica di insieme della Rossini, che offrirà una rivisitazione di alcuni brani di Michael Jackson e Nicola Piovani e accompagnerà anche gli allievi di canto moderno in canzoni di Elisa, Nina Zilli e Camila Cabello. Molti gli ospiti previsti per questo pomeriggio: a esibirsi, accanto agli allievi della Rossini ci saranno il giovane pianista Michele Ferrucci, studente della Sarti e l’Orchestra d’archi della Malerbi di Lugo, diretta da Enrico Gramigna.

Giovedì 21 dicembre alle 17 la Scuola Rossini proporrà al pubblico l’esibizione della classe di musica di insieme, che con il suo ensemble di strumenti a percussione, marimbe, glockenspiel e chitarre, proporrà una selezione di musiche popolari italiane, francesi e tedesche. A seguire, gli allievi di flauto traverso e pianoforte con musiche di Bach, Schumann e Mozart. A coronare questo appuntamento sarà l’esibizione di Sofia Donato della Scuola di Musica Malerbi, giovane promessa del pianoforte e vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali.

I saggi si concluderanno venerdì 22 dicembre alle 17, con l’esibizione della classe di musica di insieme che, assieme al Coro Ruben e a una sezione ritmica strumentale, proporrà alcuni grandi classici del Natale, tra cui “Carol of The Bells” nella versione dei Pentatonix, “I Will Follow Him” tratto dal celebre film Sister Act e “White Christmas”. Si esibiranno poi le classi di pianoforte, chitarra classica ed elettrica. Chiuderanno il pomeriggio gli allievi di musica di insieme del Conservatorio Verdi, proponendo un duo di Luigi Boccherini con Leo Maiolani al violoncello e Nicola Argelli al pianoforte.