Stato di agitazione alla struttura sanitaria Prosperius: stamani presidio Cgil a Firenze in via San Domenico

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 *INVITO STAMPA*

*Prosperius e Casa di cura Villa Cherubini (Firenze), proclamato lo stato di agitazione. Stamani presidio di protesta Cgil (ore 12-13, via San Domenico 87)*

* *

Firenze, 12-12-2023 – Prosperius e Casa di Cura ex Villa Cherubini (Firenze): Fp Cgil, Filcams Cgil e Nidil Cgil proclamano lo stato di agitazione. Motivo: rischio interventi sul personale, rischio attivazione di ammortizzatori sociali e presenza di criticità su condizioni di lavoro e servizi offerti. Le due strutture contano in totale circa un centinaio di dipendenti, tra diretti e Partite Iva. Oggi presidio-assemblea Cgil con lavoratori e lavoratrici dalle 12 alle 13 nel parcheggio davanti alla struttura Prosperius in via san Domenico 87 a Firenze.

*Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze*

——————————————————————————

– Se non desideri ricevere comunicazioni di questo tipo in futuro puoi disiscriverti cliccando qui [2]