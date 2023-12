Presentazione del progetto di rigenerazione di viale delle Rimembranze mercoledì 13/12 alle 18.30

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

Mirano, 12 dicembre 2023

Presentazione del progetto di rigenerazione di viale delle Rimembranze

L’Amministrazione Comunale di Mirano presenterà il “progetto di rigenerazione di viale della Rimembranze” in un incontro pubblico che si terrà mercoledì 13 dicembre 2023 alle ore 18.30 nella sala conferenze di Corte Errera, in via Bastia Fuori n. 58.

Relatori: Arch. Giuseppe Rallo, già Direttore SABAP e IUAV; Arch. Paolo Ceccon, progettista; Gianni Caravello, appassionato di storia locale.

Interviene: Tiziano Baggio, Sindaco di Mirano

L’intervento di riqualificazione di viale delle Rimembranze è iniziato lunedì 20 novembre scorso.

L’opera è interamente finanziata con i fondi del PNRR assegnati ai progetti di rigenerazione urbana, per un importo complessivo di 650 mila euro.

L’incontro con la cittadinanza è volto ad illustrare il progetto e gli interventi di rigenerazione che saranno realizzati.

La cittadinanza è invitata.

In allegato la locandina.

