(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 Comune di Piacenza

Piacenza, 12 dicembre 2023

Oggetto: “Martedì della salute”, ultimo appuntamento dell’anno il 19 dicembre.

Focus sulla cura quotidiana degli animali domestici

Si apriranno domani, mercoledì 13 dicembre, le iscrizioni per l’ultimo evento del

2023 nell’ambito del ciclo “I Martedì della salute”, promosso dall’Ufficio Attività

socio-ricreative del Comune di Piacenza in collaborazione con l’Azienda Usl.

L’appuntamento è per martedì 19, alle 15, presso la sala della Partecipazione di via

Taverna 39, con ingresso libero e gratuito ma necessità, per ragioni organizzative, di

operativi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Due i protagonisti dell’incontro, dedicato agli over 65 residenti in città. Il tema

portante, di cui parlerà la dottoressa Elena Barilli, dirigente medico veterinario

dell’Azienda sanitaria, sarà la gestione e la cura quotidiana dei piccoli animali

domestici. Una breve anteprima sarà riservata al dottor Stefano Fugazzi, direttore

dell’Unità operativa Servizi per l’accesso e Relazioni con l’utenza dell’Ausl di

Piacenza, che illustrerà il nuovo sistema ZeroCoda, tramite il quale si possono

prenotare con grande semplicità e immediatezza i prelievi del sangue e il ritiro dei