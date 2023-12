(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

Natale ad arte: nel prossimo fine settimana musica, visite guidate, laboratori

Il 15 dicembre appuntamento con il concerto del Maggio Musicale Fiorentino

Quello che verrà sarà un fine settimana all’insegna dell’arte e della musica a Montelupo Fiorentino. Si inizia venerdì 15 dicembre alle ore 21.00 con il concerto del Maggio Musicale Fiorentino presso la chiesa di San Giovanni Evangelista (via Baccio da Montelupo. Con un repertorio di Bach e Vivaldi si esibiscono: Nadia Sturlese (mezzosoprano), Laura Mariannelli e Fabio Montini (violini), Jorg Winkler (viola), Michele Tazzari (violoncello), Fabrizio Petrucci (contrabbasso).

Stesso luogo, ma sabato 16 dicembre sempre alle 21.00 appuntamento con il CONCERTO GOSPEL a cura dell’associazione culturale officina Malmantile.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre appuntamento, poi con DISCOVER MONTELUPO, Un percorso integrato di visita alla scoperta dei luoghi speciali di Montelupo.

Il programma prevede visite guidate nei musei e nei luoghi di interesse di Montelupo. Sabato 16 dicembre le visite guidate saranno alle; il primo turno della visita all’ Archvio Museo Bitossi è sold out, ma rimangono posti per la seconda visita delle ore 16.30.

Previsti poi attività e laboratori che ruotano attorno alla ceramica.

Inoltre in centro storico prevista attività di animazione con la Casa di Babbo Natale a cura del CCN “Borgo degli Arlecchini”, i “Giochi Antichi” organizzati dalla Pro Loco e la musica della Banda di Malmantile.

Fino al 7 gennaio sarà possibile visitare le mostre “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti” presso il Museo della Ceramica e “ La ceramica di Montelupo. Identità e futuro” presso La galleria di via XX Settembre 37

