Com. Natale 2023 a Caltagirone: mercoledì 13 dicembre, dalle 16, sul sagrato della Cattedrale, “Cocci di Luce”, con “cuccìa” e altre specialità natalizie

Natale 2023 a Caltagirone: mercoledì 13 dicembre, dalle 16, sul sagrato

della Cattedrale, “Cocci di Luce”, con “cuccìa” e altre specialità natalizie

Il programma: alle 18,30 degustazione gratuita di “cuccìa” a cura del Molino Crisafulli, che

organizza l’evento col patrocinio del Comune. Alle 19,30 concerto di Totò Fundarò con “I Sicani

Trio”. Presenti l’Istituto Alberghiero “Cucuzza-Euclide” e diversi stand per la vendita di prodotti

enogastronomici.

A base di grano bollito, nella variante dolce o salata, la cuccìa viene consumata

tradizionalmente in Sicilia il 13 dicembre, in occasione della memoria liturgica di Santa Lucia. E’

un piatto semplice ed essenzialmente povero ma, nel contempo, carico di storia e mito. La sua

origine, infatti, sembra essere legata a eventi miracolosi avvenuti proprio per intercessione della

giovane Santa siracusana. Oggi esistono tanti modi per preparare questo piatto, che si arricchisce di

legumi, aromi e spezie nella versione salata, oppure di ricotta, cannella, cioccolato, miele o

zucchero nella variante dolce.

Caltagirone, 12 dicembre 2023