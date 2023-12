12/12/2023 UN PICCOLO CAPOLAVORO DEL MUSEO D’ANTICHITÀ “J.J. WINCKELMANN” ESPOSTO ALLA MOSTRA “SIGNIFICATI. PERSONIFICAZIONI E ALLEGORIE DALL’ANTICHITA AD OGGI” AL MUSEO DELL’ACROPOLI DI ATENE

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

12/12/2023

Come vengono personificate la Gelosia, l’Invidia, il Male, la Calunnia, le passioni

e le emozioni umane? E che dire di Eros (Amore), Pothos (Desiderio), Himeros

(Desiderio), Hypnos (Sonno), Sogno e Morte?

Che ne dici dei corpi celesti (stelle e pianeti), dei continenti, delle isole, delle

montagne e dei fiumi? Ma anche istituzioni, città, equità e ingiustizia, giustizia e

ingiustizia? Concetti e significati personificati con forme umane o animali e storie

allegoriche, il tutto messo insieme è diventato visibile nella nuova mostra intitolata

NoHMATA ‘Significati’. Personificazioni e allegorie dall’antichità ad oggi, al Museo

dell’Acropoli.

Questa mostra, inaugurata dalla Presidente della Repubblica greca, forma una

Tetralogia unica, dove la parola greca NoΗΜΑ (significato) diventa NΗMA (filo), e

comprende varie opere d’arte – statue, rilievi e vasi, monete, gioielli e icone, dipinti,

unendo per la prima volta l’Antichità con l’arte bizantina, con l’arte rinascimentale e

moderna.

Un insieme di opere d’arte in marmo, argilla, metallo, tela e colore, la maggior

parte delle quali viaggiano per la prima volta e si uniscono per deliziare e ispirare, per

sconcertare e farti pensare. Tra le opere presentate vi è il dipinto di Rubens del Museo

del Prado raffigurante Cronos, la personificazione del Tempo, che divora i suoi figli,

la statuetta in bronzo di Hypnos del Kunsthistorisches Museum a Vienna posta

accanto alla placchetta in ambra del Museo d’Antichità Winckelmann di Trieste, il

famoso Legatore di sandali Nike del Museo dell’Acropoli, un vaso del Pittore

Meidias del British Museum, i mosaici del Mare e dell’Oceano del Museo

Archeologico di Salonicco, l’Allegoria della Divina Ascensione del Museo Bizantino

e Cristiano di Atene, la scultura di Eros e Psiche dei Musei Capitolini di Roma, le

Stagioni del Museo Archeologico Nazionale, accanto alle Stagioni di Yannis

Tsarouchis da una collezione privata ateniese, l’Allegoria della Calunnia di Botticelli

e la sua bottega, ecc.

Tempo, Natura, Divinità, Uomo, Istituzioni e Allegorie, si intrecciano in modo

unico nelle sezioni espositive, conducendo alla parte finale del percorso espositivo

con la Chimera in bronzo del 400 a.C., proveniente dal Museo Archeologico di

Firenze.

Una mostra, una Chimera, come tutte le cose umane.

Il pezzo concesso in prestito dal Museo di Trieste

Il sonno del giovane Hypnos.

Il prezioso capolavoro in ambra venne venduto al Museo triestino nel 1889 ed era

stato trovato all’interno di un’urna cineraria ad Aquileia. Si tratta di una placchetta

che mostra, minuziosamente intagliata ad altorilievo, una figuretta infantile di un

erote con ampie ali aperte, armato di una faretra. Stanco, ha portato il braccio sinistro

piegato con la mano dietro la testa nella consueta posizione del sonno. Nella mano

destra regge uno stelo con una grossa capsula di papavero da oppio: questo simbolo

del sonno ha permesso di riconoscere nel fanciullo Hypnos, il dio del sonno, che

raccoglieva i sogni per inviarli agli uomini.

Non deve essere però dimenticato che nella tradizione antica i semi di papavero

costituirono anche un segno funerario e la nostra placchetta dopo aver protetto il

sonno o i sogni di una donna, oppure quelli di un fanciullo, l’abbia accompagnata nel

sonno eterno, deposta tra le ceneri nella sua urna.

Esistono altre due repliche antiche di questo soggetto su analoghe placchette

d’ambra da ritrovamenti in Renania presso la frontiera dell’impero romano. Gli

studiosi vi riconoscono la mano di uno stesso artista, operante nell’ultimo quarto del I

secolo in una bottega di Aquileia, che aderiva stilisticamente alla corrente

alessandrina, detto “Maestro dell’erote”.

La placchetta, quando rientrerà da Atene, verrà esposta nella Sala romana del

Museo d’Antichità Winckelmann di Trieste.

Dati della mostra

‘Significati’. Personificazioni e allegorie dall’antichità ad oggi

4 dicembre 2023 – 14 aprile 2024

Museo dell’acropoli di Atene

Dionysiou Areopagitou 15, Atene

Orario invernale: lunedì – giovedì 9-17; venerdì 9-22; sabato e domenica 9-20

ingresso euro 10 con prenotazione elettronica, ridotto euro 5

https://www.theacropolismuseum.gr/en/noemata-exhibition

