(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 *MALBORGHETTO, “LA PIZZA DI MAMMA” INAUGURA IL NUOVO DEHOR. L’ATTIVITÀ

ADOTTA LO SPAZIO ESTERNO DOPO L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL’USO DELLE

SEDUTE ESTERNE*

*IL SINDACO: “ORA SI APRONO NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER I

COMMERCIANTI”, L’ASSESSORE FORNASINI: “TEMPI PIÙ RAPIDI PER LA CONCESSIONE,

ABBIAMO LAVORATO NELLA GIUSTA DIREZIONE”*

Ferrara, 11 dic – L’attività “La Pizza di Mamma” ha inaugurato oggi il

nuovo dehor con lounge bar a Malborghetto. Il Daddy’s Bar di via Mughetti,

che da un mese e mezzo integra la pizzeria aperta quasi otto anni fa da

Maria Teresa Morelli, si dota ora di uno spazio esterno, coperto e

riscaldato, dove intrattenere i propri clienti con birre alla spina, calici

di vino, aperitivi alcolici e analcolici, aprendo dalle 17 fino a sera. La

serata inaugurale è stata allietata dallo swing del gruppo Jelly & Jam,

composto da Ivano Tota alla voce, Marco Paganucci al pianoforte, Raffaele

Guandalini al contrabbasso, Pasquale Paterra alla tromba e Roberto Toschi

alla batteria.

È di una settimana fa (4 dicembre) l’approvazione da parte del Consiglio

comunale del regolamento delle occupazioni di suolo pubblico relativo a

distese e dehors per le attività commerciali. Ora, con l’introduzione di

una procedura semplificata, possono essere garantiti da parte

dell’Amministrazione comunale tempi certi di risposta per il via libera

all’utilizzo di spazi esterni da parte degli esercenti commerciali. Il

regolamento è frutto del recepimento delle indicazioni fornite dalla stessa

Soprintendenza e di un percorso condiviso con le associazioni di categoria

e del mondo della disabilità.

“Ora riusciamo ad offrire nuove opportunità di lavoro alle realtà del

territorio, sia in città che nelle frazioni”, dice il sindaco Alan Fabbri.

“Serate come queste ci fanno capire come abbiamo lavorato nella giusta

direzione, accorciando i tempi di richiesta e snellendo la procedura

burocratica per le concessioni delle distese” è il plauso dall’assessore al

Bilancio e al Commercio Matteo Fornasini.

