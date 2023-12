COMUNICATO STAMPA – L’arbitro internazionale Daniele Chiffi di Padova e il guardalinee eugubino Matteo Passeri incontrano gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo “Giuseppe Mazzatinti” ed inaugurano la nuova palestra fitness.  

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 Prot. n. (vedi segnatura)

L’arbitro internazionale Daniele Chiffi di Padova e il

guardalinee eugubino Matteo Passeri incontrano gli

studenti del Liceo Scientifico Sportivo “Giuseppe

Mazzatinti” ed inaugurano la nuova palestra fitness.

“Gli arbitri al tempo del Var”: ne parleranno domani, martedì 12 dicembre alle ore 8:30,

l’arbitro internazionale di calcio Daniele Chiffi e il guardalinee eugubino Matteo Passeri

nell’incontro con gli studenti dell’indirizzo Scientifico del Polo Liceale “Giuseppe

Mazzatinti”. Nell’occasione l’arbitro Chiffi presiederà la cerimonia inaugurale della nuova

palestra fitness realizzata con i fondi del Pnrr e il supporto della Provincia di Perugia.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Massimo Boccucci, docente esperto

esterno del corso di giornalismo sportivo nello stesso indirizzo liceale, e con la sezione

arbitri “Carlo Angeletti” di Gubbio grazie alla disponibilità dell’Aia nazionale.

“Il nostro liceo si apre continuamente alle esperienze professionali ai più alti livelli spiega Maria Marinangeli, dirigente scolastico del Mazzatinti – e anche questa è una

importante occasione per gli studenti di conoscere da vicino le eccellenze nei vari ambiti

delle professioni che possono essere di ispirazione per mettersi in gioco in ogni sfida

della vita”.

Chiffi, che giovedì prossimo 14 dicembre compirà 39 anni, è della sezione Aia di Padova.

Ingegnere gestionale, è arbitro internazionale dal primo gennaio 2022. Ha cominciato ad

arbitrare nel 2002 e dopo la trafila nelle serie minori è approdato nei professionisti alla

Can C nel 2011 in Lega Pro. Ha esordito in Serie A il 10 maggio 2014 dirigendo

Sampdoria-Napoli, finita 5-2 per i partenopei, e nel gennaio 2023 ha raggiunto le 80

presenze nella massima serie nella sfida Spezia-Lecce finita 0-0.

L’assistente arbitrale eugubino Matteo Passeri ha 47 anni ed è alla sua sedicesima

stagione in Serie A, in cui vanta il record nazionale assoluto di 243 presenze, ricordando

anche i trascorsi da guardalinee internazionale. È il tesserato di punta della sezione

arbitri “Carlo Angeletti” di Gubbio sulle orme del papà, Elvio Passeri, che raggiunse la

Serie A e del quale ha seguito la strada con straordinari risultati. Il 2 dicembre scorso ha

ricevuto il prestigioso Premio Bandiera 2023 dal Gruppo Sbandieratori di Gubbio per gli

alti meriti e l’immagine della città portata in tutto il mondo.

