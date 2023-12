[Comune Palermo] Via Isidoro La Lumia. Dichiarazione di Germana Canzoneri

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 “L’episodio accaduto l’altro ieri notte nelle vie del centro della nostra

città è di una gravità inaudita, non si può tollerare che una serata

tranquilla debba trasformarsi in una scena di un film di far west, proprio

nella 5 citta di ITALIA! Se da un lato è opportuno procedere ad un’accurata

e non estemporanea definizione delle regole che dovrebbero arginare il

fenomeno della cosiddetta malamovida e su questo com’è noto noi di FDI non

ci siamo sottratti al dibattito, dall’altro sappiamo che questo non basta

né si può pensare di scaricare sugli esercenti il controllo del territorio.

Ed infatti, il problema è proprio questo: il controllo non può ridursi a

operazioni interforze spot che certamente servono nelle fasi acute come

accaduto in Vucciria ma non nell’ ordinario. Oggi non è più tempo di

attese, Bisogna intervenire con ogni mezzo plausibile, presidiare il

territorio anche con l’esercito facendo rispettare le regole normali di una

società civile. Le chiediamo formalmente di chiedere a Sua Eccellenza il

Prefetto di Palermo una seduta aperta al consiglio comunale del Comitato

per l’ordine pubblico e la sicurezza per trattare il tema SICUREZZA in

città. Occorre pugno duro, lo dobbiamo a tutti i commercianti, ai ragazzi

che non si sentono più sicuri ad uscire, a lavorare e anche alle loro

famiglie.”

Lo ha detto il consigliere Germana Canzoneri

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo