[Comune Palermo] Sociale. Domani iniziativa Amazon Supply Chain & Technology Incubator

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 Amazon Supply Chain & Technology Incubator

INVITO

Develhope insieme ad Amazon per lanciare l’Incubatore per

Startup in Sicilia e Campania

Un piano per finanziare le migliori idee innovative nel campo della tecnologia e della supply chain

Conferenza stampa a Palermo

Giardini del Teatro Massimo, 12 Dicembre ore 10

PALERMO – Develhope, insieme ad Amazon, lancia un nuovo progetto per sostenere le idee e i progetti

dei giovani tra i 18 e 25 anni residenti in Sicilia e in Campania.

Per promuovere il programma Amazon Supply Chain & Technology Incubator, che finanzierà e supporterà le startup

nella fase di ideazione con focus sulla supply chain e la tecnologia in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile

delle Nazioni Unite, Amazon e Develhope saranno martedì 12 dicembre a Palermo per una conferenza stampa nei

Giardini del Teatro Massimo, alle ore 10.

Saranno illustrati gli step del programma: acquisizione delle candidature; selezione delle cinque migliori

applications in termini di opportunità, impatto, fattibilità, scalabilità e validazione; modalità di partecipazione al

bootcamp imprenditoriale; evento finale in presenza a Palermo.

Alla conferenza stampa di martedì 12 dicembre parteciperanno il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, la

responsabile delle relazioni istituzionali di Amazon.it Rita Malavasi, e il ceo di Develhope Massimiliano Costa.

Saranno presenti anche alcuni dei giovani siciliani che si sono aggiudicati le 22 borse di studio assegnate, nell’ambito

del progetto che Amazon e Develhope hanno lanciato nel maggio 2023: i ragazzi racconteranno il percorso formativo

intrapreso nel mondo della programmazione.

