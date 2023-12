[Comune Palermo] Open Day nelle scuole dell’infanzia comunali

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 *Si inoltra nota dell’assessore Aristide Tamajo, inerente all’Open day

nelle scuole dell’infanzia comunali.*

Le scuole dell’infanzia comunali di Palermo, prima dell’apertura delle

iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025, si presentano alla cittadinanza

con un open day.

Mercoledì 13 dicembre, dalle 15,00 alle 17,30, lo staff delle scuole aprirà

le porte alle famiglie del territorio per far conoscere loro gli ambienti,

le attrezzature, l’organizzazione, le metodologie e le opportunità

educative offerte ai bambini e alle bambine della fascia d’età 3-6 anni.

Nel corso del pomeriggio verranno illustrati i tanti progetti educativi e

didattici organizzati nelle aule, nei saloni e negli spazi esterni delle

dodici scuole comunali, e sarà un’occasione per cogliere l’importanza che

rivestono le strutture educative dedicate alla prima e alla seconda

infanzia.

Durante l’open day verranno fornite anche informazioni utili sulle modalità

del servizio, sugli orari e su tutti gli aspetti amministrativi.

*«All’interno delle scuole dell’infanzia, bambini e bambine attraversano un

processo di maturazione e crescita cognitiva, sociale ed anche emotiva.

Grazie alle nostre insegnanti e al lavoro degli uffici, proviamo ad

affiancare le famiglie in questo percorso di crescita tanto importante

quanto delicato».* *Lo dichiara Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione e

all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo.*

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Unità organizzativa

“Servizi educativi comunali a gestione diretta 3-6 anni”, ai numeri 091 682

Di seguito, l’elenco delle scuole dell’infanzia comunali:

Scuola dell’infanzia «Carollo», Largo dello Storno 11, III circoscrizione

Scuola dell’infanzia «Oberdan», via Paratore 13, III circoscrizione,

Scuola dell’infanzia «Altarello», via Carlo Del Prete 23, IV circoscrizione

Scuola dell’infanzia «Di Matteo», via Enea Rossi 6, IV circoscrizione

Scuola dell’infanzia «Palmerino», via Palmerino 1, IV circoscrizione

(091/421653)

Scuola dell’infanzia «Arcobaleno», via Ignazio Silvestri 21, V

circoscrizione (091/400822)

Scuola dell’infanzia «Primavera», viale della Regione Siciliana 2257, V

Scuola dell’infanzia «Germania», via Germania 8, VI circoscrizione

Scuola dell’infanzia «Galileo Galilei», via Galileo Galilei 36, VIII

Scuola dell’infanzia «Peralta», via Enrico Fileti 13, VIII circoscrizione

Scuola dell’infanzia «Strauss», via Raffaello 1/3, VIII circoscrizione