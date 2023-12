(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

COMUNE DI UTA

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Un nuovo corso a Uta per la sicurezza, il decoro urbano e lo sviluppo

attraverso opere pubbliche strategiche

L’Amministrazione comunale di Uta sta attuando un piano di opere

pubbliche di ampia portata, focalizzato sulla sicurezza del territorio,

il miglioramento del decoro urbano e la promozione dello sviluppo. Il

recente completamento del primo lotto funzionale, con un investimento di

539.500 euro, ha segnato un altro passo cruciale nel percorso di

riqualificazione stradale.

Le strade coinvolte, tra cui Is Tasurus, Amsicora, Fabrizio De Andre,

Sulis, Rossini, Sant’Ambrogio, Napoli, vico I e vico II Stazione, vico I

Regina Margherita, via Pintulinu, via Beethoven alla via Verdi, via

Paganini, via Parodi, rappresentano arterie vitali per la comunità.

Questi interventi non solo hanno garantito la manutenzione attesa da

tempo, ma contribuiscono anche in modo significativo alla sicurezza

stradale, riducendo il rischio di incidenti e migliorando la

circolazione veicolare.

Il consigliere Graziano Meloni ha sottolineato come tali interventi non

siano solamente un “beneficio pratico”, piuttosto “rappresentano un

investimento nel decoro urbano, trasformando le strade da semplici vie

di transito in spazi accoglienti e curati”. Inoltre, “la

riqualificazione ha un impatto positivo sulla qualità della vita dei

residenti”.

Giacomo Porcu, sindaco di Uta, ha invece messo l’accento sull’importanza

di “guardare oltre il presente”, indicando che “le future opere stradali

coinvolgeranno tutte le zone del paese”. E perciò ha citato l’esempio

di via Is Prunixeddas, evidenziando che “l’attuale intervento per lo

smaltimento delle acque bianche è parte integrante di una strategia

oculata per evitare interventi successivi sull’asfalto”.

Il sindaco ha concluso ribadendo che gli investimenti in opere pubbliche

non sono solo una questione di “miglioramento estetico e funzionale”, ma

costituiscono “un pilastro fondamentale per lo sviluppo sostenibile del

paese”.

Così come il consigliere Meloni, anche il primo cittadino ha espresso

“gratitudine verso gli uffici comunali e la squadra amministrativa”,

riconoscendo il loro impegno nella realizzazione di progetti che

promuovono il benessere e la crescita di Uta.

