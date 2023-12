Giornata internazionale della montagna, 11 dicembre – corsivo del presidente Padrin

(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 Buon pomeriggio,

*Giornata internazionale della montagna, 11 dicembre 2023*

*La montagna non è periferia, ma centro. E deve essere considerata tale

dall’agenda politica nazionale. *

*Se fosse solo una questione di estensione territoriale, basterebbe citare

un dato: il 52% dei Comuni italiani si trova in aree totalmente o

parzialmente montane. Se fosse solo una questione di peso demografico,

basterebbe dire che le comunità di montagna occupano il 60% del territorio

nazionale e costituiscono la residenza di appena un sesto della popolazione

italiana. Se fosse solo una questione economica, basterebbe dire che la

montagna produce circa 235 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al

16,3% della ricchezza totale generata in Italia (dato pre-Covid). Ma la

montagna è un tema che permea diversi aspetti, da quello economico a quello

sociale, passando per il tema ambientale. La montagna è un ecosistema di

persone (poche) che presidiano una serie di risorse – aria, acqua, foreste

solo per citare le principali – fondamentali per il resto del Paese.

Dovrebbe bastare questo per rimettere al centro le aree montane. E per dare

loro strumenti concreti in grado di aiutarle a continuare il loro lavoro

costante di tutela e presidio dei valori ambientali ed ecosistemici. Perché

lo spopolamento della montagna – tutta tranne quella che può contare su

un’autonomia speciale forte – è sotto gli occhi di tutti, come è risaputo e

dimostrato che vivere in montagna comporta costi e sforzi maggiori rispetto

alla pianura e alle aree metropolitane.*

*Ecco perché nella Giornata internazionale della montagna va ribadita

l’importanza di promuovere e tutelare le aree montane, cercando uno

sviluppo sostenibile delle comunità che abitano queste aree del Paese. E va

sostenuta con forza l’azione della legge sulla montagna che è stata

approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso ottobre.*

*Servono misure organiche a sostegno della montagna, interventi normativi

finalizzati a*

*ridurre le condizioni di svantaggio dei territori montani. Non servono

sussidi, ma condizioni di sviluppo omogeneo, nella logica di tenere le

persone a vivere nelle cosiddette “terre alte”. *

*Le aree montane hanno bisogno di questo e lo chiedono da tempo. Senza

proteste, senza strepiti, senza polemiche, ma continuando a lavorare per

superare le difficoltà del vivere in pendenza. Perché come scrisse Goethe,

“i monti sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi”.*

*Roberto Padrin*

*Presidente Provincia di Belluno*