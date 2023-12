Coppa del Mondo di spada – Nella notte italiana il bronzo di Giulio Gaetani a Vancouver, è il suo primo podio in carriera

(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 COPPA DEL MONDO DI SPADA – PRIMA MEDAGLIA TRA I “BIG” PER GIULIO

GAETANI: È BRONZO A VANCOUVER! GIULIA RIZZI A UN PASSO DAL PODIO

VANCOUVER – Prima medaglia in Coppa del Mondo per Giulio Gaetani, che a

Vancouver chiude con uno splendido bronzo la prova individuale di spada

maschile, Nella gara femminile, invece, ai piedi del podio Giulia Rizzi,

migliore delle spadiste azzurre in Canada con il suo sesto posto.

Giornata “storica” per Giulio Gaetani, proveniente dalle qualificazioni

del venerdì, che ha inizio il suo cammino nel tabellone principale con i

successi sui due israeliani, Cohen e Freilich, rispettivamente per 15-14

e per 15-13. Negli ottavi di finale, lo spadista pugliese dell’Accademia

Marchesa Torino ha vinto il derby italiano contro il vice-campione del

mondo Davide Di Veroli con il punteggio di 15-10, entrando così tra i

“top 8”. Sarebbe stato già il miglior risultato in carriera, ma

l’azzurro classe 2000 – che era stato bronzo all’ultimo Europeo Under 23

– non si è accontentato.

Nei quarti di finale, infatti, Gaetani ha superato 15-8 anche il

francese Bardenet, salendo così per la prima volta sul podio nel

circuito iridato dei “big”. In semifinale è arrivato lo stop contro

l’altro transalpino Midleton, che però non ha intaccato la grandissima

prova di Giulio, sua la firma sulla prima medaglia individuale della

stagione di Coppa per la spada del CT Dario Chiadò.

Fermato come detto dal derby azzurro nel tabellone da 16, Davide Di

Veroli ha chiuso al 9° posto la prova di Vancouver, confermando lo

stesso piazzamento della prima tappa di Berna.

Così gli altri azzurri: 19° Federico Vismara, 35° Valerio Cuomo, 45°

Enrico Piatti, 50° Gianpaolo Buzzacchino, 51° Giacomo Paolini.

Tra le donne, invece, ferma ad un passo (e una sola stoccata) dal podio

la prova di Giulia Rizzi. La spadista delle Fiamme Oro, che un anno fa

proprio a Vancouver ottenne il suo primo trionfo in Coppa del Mondo, è

entrata in gara nel tabellone da 64 con la vittoria sulla polacca

Swatowska-Wenglarczyk per 15-13, a cui ha dato continuità con il

successo 15-9 sulla giapponese Narita. La friulana classe ’89, negli

ottavi di finale, si è imposta nel derby azzurro su Alessandra Bozza con

il punteggio di 15-9. La strada verso la medaglia, per Rizzi, si è

interrotta con la sconfitta nei quarti contro la transalpina Nabeth per

15-14, lasciando comunque a Giulia un sesto posto importante dopo esser

stata costretta a saltare per un infortunio il debutto stagionale a

Legnano.

Bella prestazione della già citata Alessandra Bozza, classificatasi in

11^ posizione, mentre hanno chiuso così le altre italiane: 20^ Alberta

Santuccio, 25^ Gaia Traditi, 36^ Mara Navarria, 38^ Rossella Fiamingo,

53^ Roberta Marzani, 58^ Federica Isola, 60^ Gaia Caforio.

La tappa di Coppa del Mondo di spada in Canada si chiuderà con le due

prove a squadre, al via nel tardo pomeriggio italiano. L’Italia del CT

Chiadò schiererà tra gli uomini Davide Di Veroli, Federico Vismara,

Andrea Santarelli e Valerio Cuomo; nella competizione femminile, invece,

quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta

Santuccio e Giulia Rizzi.

Intanto, quella arrivata nella notte italiana da Vancouver è la quarta

medaglia dell’esaltante weekend internazionale della scherma azzurra:

dopo l’oro della fiorettista Alice Volpi [1]a Novi Sad, il bronzo dello

spadista Giulio Gaetani si aggiunge ai terzi posti di Edoardo Luperi nel

fioretto maschile [2] a Tokoname e dallo sciabolatore Pietro Torre [3] a

Orleans.

LE ALTRE GARE

La domenica della Coppa del Mondo di scherma sarà aperta dalle prove a

squadre di Coppa del Mondo di fioretto: in Giappone l’Italia maschile è

in pedana con Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini e

Guillaume Bianchi; a Novi Sad, invece, il team delle fiorettiste azzurre

campionesse mondiali si schiererà con Alice Volpi, Arianna Errigo,

Martina Favaretto e Francesca Palumbo.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – VANCOUVER (CANADA) 8 DICEMBRE 2023

Qui i risultati [4]

COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE – VANCOUVER (CANADA) 8 DICEMBRE 2023

Qui i risultati [5] _–_

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

