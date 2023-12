Argento a Novi Sad, l’Italia del fioretto femminile si qualifica per l’Olimpiade di Parigi 2024

(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 L’Italia del fioretto femminile si qualifica per l’Olimpiade di Parigi

2024! L’argento nella Coppa del Mondo di Novi Sad vale l’aritmetica

certezza del pass

NOVI SAD – Il fioretto femminile azzurro ha vinto l’argento oggi a Novi

Sad e ha staccato aritmeticamente il pass per Parigi 2024. Il secondo

posto ottenuto dal quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo,

Martina Favaretto e Francesca Palumbo nella prova a squadre della tappa

di Coppa del Mondo di Novi Sad è valso la certezza della Qualificazione

ai prossimi Giochi Olimpici.

Il fioretto femminile del CT Stefano Cerioni, che nell’ultima stagione

ha letteralmente dominato lo scenario internazionale vincendo tutto a

Mondiali ed Europei da autentico Dream Team, è la prima arma della

scherma azzurra a conquistare, con ben due gare ancora da disputare, il

biglietto per l’Olimpiade che dà diritto all’Italia di partecipare alla

competizione a squadre di specialità e anche di schierare il numero

massimo possibile, tre fiorettiste, nella prova individuale.

La Qualifica per Parigi, di fatto già ipotecata dopo la medaglia d’oro

vinta lo scorso luglio nel Campionato del Mondo di Milano, è stata

certificata oggi a Novi Sad dove, a 24 ore di distanza dal trionfo

individuale di Alice Volpi, il team italiano ha vinto l’argento nella

gara a squadre.

Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo sono

state protagoniste di una marcia inarrestabile sino alla finale persa

contro gli Stati Uniti. In avvio di giornata, governati con assoluta

autorità gli assalti prima degli ottavi di finale con Singapore (45-23)

e poi dei quarti contro la Germania (45-22). E anche in semifinale c’è

stato ben poco da fare per il Giappone, al cospetto delle ragazze

guidate a fondo pedana dai maestri Eugenio Migliore e Giovanna Trillini

(dello staff tecnico del CT Cerioni): 45-31 il punteggio che ha

consegnato alle azzurre il successo sulle nipponiche e il pass per la

finale contro gli Usa. Qui l’Italia ha sempre rincorso le statunitensi,

cedendo per 45-37 ma festeggiando comunque, dal secondo gradino del

podio, il pass per Parigi con due gare d’anticipo.

“_Complimenti alle nostre fiorettiste. Sono campionesse del Mondo e

d’Europa a squadre in carica, hanno vinto entrambi i titoli tanto nel

2022 quanto nel 2023, e hanno strameritato questa Qualifica Olimpica

anticipata. Conoscendo le ragazze, il loro CT Cerioni e tutto il suo

staff, però, sono certo che non sarà il traguardo raggiunto a far

abbassare il livello di concentrazione. Perché nelle ultime tappe di

Coppa del Mondo di gennaio e febbraio, a Parigi e al Cairo, l’Italia del

fioretto femminile vorrà continuare a far punti per difendere la sua

prima posizione nel Ranking_”, il commento del Presidente della

Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi.

L’argento con tanto di pass olimpico del fioretto femminile azzurro si

aggiunge a un altro secondo posto conquistato nella mattinata italiana,

in Giappone, dalla squadra dei fiorettisti italiani a propria volta

vicinissimi alla Qualificazione ai Giochi.

Sono in tutto sei – per ora – le medaglie arrivate in questo

intensissimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra,

considerate anche le quattro individuali di ieri con l’oro della

fiorettista Alice Volpi a Novi Sad, e i tre bronzi di Edoardo Luperi nel

fioretto maschile a Tokoname, dello sciabolatore Pietro Torre a Orlenas

e dello spadista Giulio Gaetani a Vancouver.

All’appello mancano proprio le due prove di spada a squadre in Canada,

sia maschile che femminile, che termineranno nella notte italiana.

COPPA DEL MONDO DI FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE – NOVI SAD (SERBIA), 10

DICEMBRE 2023

Qui i risultati [1]

Finale

Usa b. ITALIA 45-37

Semifinali

ITALIA b. Giappone 45-31

Usa b. Canada 45-27

Quarti di finale

ITALIA b. Germania 45-22

Ottavi di finale

ITALIA b. Singapore 45-23

Classifica (22): 1. Usa, 2. ITALIA (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina

Favaretto, Francesca Palumbo), 3. Giappone, 4. Canada —

