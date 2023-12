(AGENPARL) – sab 09 dicembre 2023 Violenza donne: Latini (Lega), in prima linea per restituire dignità a scuola, no a nomine divisive

Roma 9 dic. – “Il ministro Valditara sta facendo molto per restituire alla scuola il ruolo che merita come istituzione, valorizzando i docenti, riducendo le distanze tra gli istituti del nord e del sud, e garantendo attenzione a temi come la parità di genere, sicurezza, educazione e rispetto. Bene ha fatto a non attuare la nomina di Anna Paola Concia, che sarebbe risultata divisiva nonostante la sua bravura”.

Lo dichiara la deputata della Lega e vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione, Giorgia Latini.