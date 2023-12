(AGENPARL) – sab 09 dicembre 2023 [Rugby Notizie] Italia U19, la Francia U19 supera la Selezione Azzurra 47-17 a Napoli

09 Dicembre 2023

ITALIA U19, LA FRANCIA U19 SUPERA LA SELEZIONE AZZURRA 47-17 A NAPOLI

Napoli – Termina con il risultato di 17-47 il match giocato dalla Selezione Italia U19 contro i pari età della Francia al Villaggio del Rugby di Napoli.

Nell’impianto partenopeo sono i transalpini a sbloccare il risultato al 7’ con la meta di Valentino trasformata da Daunivucu. Gli Azzurrini accorciano le distanze poco più tardi con un piazzato di Favaretto, ma nella seconda parte del primo tempo gli ospiti allungano le distanze con le mete di Cowie, Aouad e Pacome tutte trasformate da Daunivucu.

Nella ripresa l’Italia apre le marcature con la meta di Vallesi trasformata da Favaretto. Al 60’ gli Azzurrini restano in inferiorità numerica per il giallo di Tommaso Mugnaini e la Francia ne approfitta per segnare con Sanderson. Nel finale arriva la meta di Gianluca Mugnaini per l’Italia, mentre le marcature di Wasserman e Traversier chiudono il match sul risultato di 47-17 per i transalpini.

Napoli, Villaggio del Rugby – sabato 9 dicembre ore 15

Selezione Italia U 19 v Selezione Francia U19 17-37 (3-28)

Marcatori: p.t. 7’ m. Valentino, tr. Daunivucu (0-7); 10’ c.p, Favaretto (3-7); 16’ m. Cowie, tr. Daunivucu (3-14); 22’ m. Aouad, tr. Daunivucu (3-21); 31’ m. Pacome, tr. Daunivucu (3-28); s.t. 44’ m. Vallesi, t. Favaretto (10-28); 62’ m. Sanderson, tr. Brillant (10-35); 67’ m. G. Mugnaini, tr. Borelli (17-35); 78’ m. Wasserman (17-40); m. 80’ Traversier, tr. Taccola (17-47).

Selezione Italia U19: Pasini; Franchini, Zanandrea (cap) (60’ Bordini), Bellino, Pensieri; Favaretto (56’ Manciulli), Sari; Mussini, Low (31 G.Mugnaini), Del Vecchio; Midena (31’ T. Mugnaini), Melegari; Vallesi (Kakaliashvili), Di Censi, Bolognini

A disposizione: Bettini, Casiraghi, Kakaliashvili, Antico, T. Mugnaini, Beni, Manciulli, Bordini, G. Mugnaini, Gaetano, Borelli

All. Castagna

Selezione Francia U19 (squadra primo tempo): Keletaona; Lodiro, Valentino, Cowie, Echegaray (6’ Pacome); Daunivucu, Daroque; Baret, Tolofua, Sanson; Jean, Mezou (Cap); Sorhaindo, Akrab, Aouad

Selezione Francia U19 (squadra secondo tempo): Mousques (cap); Rates, Vigneres, Taccola, Wasserman; Brillant, Gonzalez; Ibsaiene, Traversier, Deliance; Hucet, Sanderson; Marceline, Toevalu, Christophe

Arb. Franco Rosella

Cartellini: al 60 giallo per Mugnaini T. (Selezione Italia U19)

Antonio Pellegrino

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Media Manager Squadre Nazionali

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5119-rugby-notizie-italia-u19-la-francia-u19-supera-la-selezione-azzurra-47-17-a-napoli?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5119-rugby-notizie-italia-u19-la-francia-u19-supera-la-selezione-azzurra-47-17-a-napoli?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )