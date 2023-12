PER “I LUNEDI’ DELLO SCHMIDL”, LUNEDÌ 11 DICEMBRE NELLA SALA “BOBI BAZLEN” DEL CIVICO MUSEO TEATRALE CARLO SCHMIDL NELL’AMBITO DEL CICLO “FUORI SCENA”, GUIDA ALL’ASCOLTO DE “L’ORO DEL DIAVOLO”

(AGENPARL) – sab 09 dicembre 2023 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

9/12/2023

PER “I LUNEDI’ DELLO SCHMIDL”, LUNEDÌ 11 DICEMBRE NELLA

SALA “BOBI BAZLEN” DEL CIVICO MUSEO TEATRALE CARLO

SCHMIDL NELL’AMBITO DEL CICLO “FUORI SCENA”, GUIDA

ALL’ASCOLTO

“L’ORO

DIAVOLO”

DELL’ASSOCIAZIONE TRIESTINA AMICI DELLA LIRICA “GIULIO

VIOZZI”

Lunedì 11 dicembre alle ore 17.30, nella Sala “Bobi Bazlen” del Civico Museo

Teatrale “Carlo Schmidl” di via Rossini 4 a Trieste il cartellone dei «Lunedì dello

Schmidl» dedica a «L’oro del diavolo» di Marco Podda il terzo appuntamento della

stagione con «FUORI SCENA», il nuovo ciclo di guide all’ascolto delle opere in scena

al Teatro Verdi di Trieste. L’iniziativa si svolge nel segno della consolidata

collaborazione tra il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, l’Associazione Triestina

Amici della Lirica “Giulio Viozzi” e la Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”.

L’opera breve, nuovissima, composta da Marco Podda, su libretto di Elisabetta

D’Erme e dello stesso Podda, nella produzione firmata da Oscar Cecchi per un

allestimento della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste in

collaborazione con il Conservatorio di Musica “G. Tartini” e con il Liceo Artistico

“E.U. Nordio” di Trieste, sarà in scena dal 12 dicembre al Ridotto “Victor de Sabata”

del “Verdi” di Trieste, con repliche fino al 9 marzo. Sul podio il Maestro Concertatore

e Direttore Francesco Castellana.

Allo “Schmidl”, introdotti da Stefano Bianchi, a raccontare «L’oro del diavolo»

saranno Elisabetta D’Erme, co-autrice del libretto, il regista Oscar Cecchi e il M°

Francesco Castellana.

Nuova commissione della Fondazione Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, «L’oro

del diavolo» è una ‘favola in musica’, liberamente tratta dalla fiaba «I tre capelli d’oro

del diavolo» dei fratelli Jacob e Wilhelm Grimm, ovverosia da un racconto fantastico

frutto della tradizione orale popolare che ha lo scopo di trasmettere una forma di

saggezza volta alla conservazione e alla conoscenza.

«I tre capelli d’oro del diavolo» è il classico apologo morale che narra il processo

iniziatico che un giovane deve attraversare per uscire dall’adolescenza ed entrare nella

età adulta, sconfiggere il male, affrontare la vita di coppia e le sfide del mondo. Il tempo

in cui si svolgono le vicende è indefinito (“c’era una volta”), come imprecisati sono i

luoghi (“lontano lontano”) e ogni elemento della fiaba – il castello, la foresta, la

capanna dei briganti o la casa della nonna del diavolo – sorge isolato nel vuoto.

Il compositore Marco Podda dichiara: «A differenza di un libretto, la cui trama

è sintetizzabile su carta, credo che la musica per il teatro d’opera in particolare sia una

codificazione sonora di un magma di sensazioni, emozioni, idee, che vanno vissute in

prima persona nell’ambiente per eccellenza deputato ad esse ovvero il teatro. Ho

pensato un’opera fruibile da un pubblico eterogeneo – da zero a 100 anni – che

condensasse in un atto, e nella durata massima di 60 minuti, numerosi momenti di vita

e fatti, senza unità di tempo e di luogo».

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

E’ consigliata la prenotazione (indicando nome, cognome e recapito telefonico)