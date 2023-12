Mercoledì 13 dicembre, ore 17.00, diretta streaming, presentazione 21° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy”.

(AGENPARL) – sab 09 dicembre 2023 [image: HEADER.jpg]

*Mercoledì 13 dicembre alle ore 17.00 in diretta streaming social e su

Radio Radicale saranno presentati i dati del 21° Rapporto “Gli italiani, le

rinnovabili e la green & blue economy” realizzato dalla Fondazione UniVerde

e Noto Sondaggi con la Main partnership di Renexia.*

*I nuovi dati sul quadro energetico auspicato dagli italiani saranno

presentati all’evento *“*ReNew Energies: indipendenza energetica

sostenibile”.*

(ROMA, 9 dicembre 2023) Che tipo di transizione energetica vogliono gli

italiani? Qual è il loro livello di conoscenza sulle diverse fonti? Su

quali dovrebbe puntare il nostro Paese? Sono solo alcune delle domande che

troveranno risposta mercoledì, 13 dicembre alle ore 17 in occasione

dell’evento di presentazione del *21° Rapporto “Gli italiani, le

rinnovabili e la green & blue economy” *promosso dalla* Fondazione UniVerde*

e *Noto Sondaggi*, con la main partnership di *Renexia*.

L’evento, dal titolo “*ReNew Energies: indipendenza energetica sostenibile*”,

si svolgerà in *diretta streaming* dalla redazione romana dell’Agenzia di

Stampa Italpress.

*PROGRAMMA*.

A presentare il 21° Rapporto sarà *Antonio Noto* (Direttore Noto Sondaggi)

cui farà seguito la tavola rotonda con gli interventi di: *Alfonso Pecoraro

Scanio* (Presidente Fondazione UniVerde); *Mario Antonio Scino* (Capo di

Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica); *Riccardo

Rigillo* (Capo di Gabinetto del Ministero per la Protezione Civile e le

Politiche del Mare); *Marco Lupo* (Direttore Generale dell’Unità di

Missione per il PNRR del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità

alimentare e delle Foreste); *Riccardo Toto* (Direttore Generale Renexia).

Modera: *Agnese Cecchini* (Direttrice Responsabile Canale Energia).

Il nuovo Rapporto *“Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy”*,

giunto alla 21° rilevazione, approfondisce la visione degli italiani in

merito al quadro energetico auspicato per il futuro del nostro Paese.

Fornirà inoltre un importante aggiornamento sulle opinioni dei cittadini in

materia di indipendenza e sicurezza energetica sostenibili. Saranno

aggiornati anche i trend di gradimento non solo su energia *solare* ed *eolico

offshore*, efficienza e autoconsumo ma anche integrazione architettonica

delle rinnovabili, economia circolare e green & blue economy.

Media partners dell’evento: *Radio Radicale*, *Italpress*, *TeleAmbiente*,

*Askanews*, *Canale Energia*, *Opera2030*.