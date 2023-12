(AGENPARL) – sab 09 dicembre 2023 MAFIA, M5S: DOVEROSO DARE SPAZIO A EX PM NATOLI A TRASMISSIONE FAR WEST

ROMA, 9 dicembre – “La ricostruzione sulla strage di via D’Amelio offerta lo scorso 27 novembre dalla trasmissione Far West su Rai Tre è stata gravemente carente, fondata su affermazioni e tesi già smentite in altre sedi da documenti giudiziari e inspiegabilmente priva della testimonianza di alcuni personaggi chiave. Una condotta in aperta violazione delle regole di deontologia cui deve attenersi il Servizio Pubblico e in generale il giornalismo. Prendiamo atto che la trasmissione ha, seppure con grave ritardo, aderito alla richiesta dell’ex Pm di Palermo Gioacchino Natoli di realizzare e mandare in onda una sua intervista, dopo una sua richiesta di rettifica rimasta lettera morta, e dopo che oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano lo stesso Natoli ha seccamente smentito le gravi accuse mosse nei suoi confronti. Era un passo più che doveroso. Il Movimento 5 Stelle in commissione di Vigilanza Rai, dove sappiamo che ieri Natoli ha recapitato un dettagliato esposto, seguirà attentamente tutta la vicenda: di fronte ad un tema di estrema delicatezza come la mafia e a vicende come le Stragi del 1992-93, pagine nere della storia repubblicana, il Servizio Pubblico ha il dovere di agire con il massimo del rigore e dell’approfondimento prima di produrre i suoi contenuti. E’ un diritto dei cittadini quello di un’informazione completa e autentica”.

Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione di Vigilanza Rai Dario Carotenuto, Dolores Bevilacqua, Anna Laura Orrico e Riccardo Ricciardi.

