(AGENPARL) – sab 09 dicembre 2023 +++Aggiornamento ore 15: Grand Prix di sciabola, Pietro Torre è certo di

un posto sul podio ad Orleans+++

Seconda medaglia azzurra in arrivo nel weekend internazionale (_dopo il

bronzo del fiorettista Edoardo Luperi questa mattina_). Pietro Torre è

infatti approdato in semifinale nel Grand Prix di sciabola a Orleans:

già certo di un posto sul podio, il giovane livornese tornerà in pedana

alle 18.45 contro il tedesco Szabo.

Il 21enne delle Fiamme Oro ha battuto nel derby azzurro dei quarti di

finale il suo capitano Luigi Samele, che ha dunque chiuso il GP in

Francia al 5° posto. Per Pietro Torre quello di Orleans è il secondo

podio consecutivo in Coppa del Mondo dopo il terzo posto di un mese fa

ad Algeri.

Nella gara di sciabola femminile la migliore azzurra è stata Rossella

Gregorio, 12^, seguita da Chiara Mormile, 15^. Qui i risultati live di

sciabola maschile [1]

Qui i risultati live di sciabola femminile [2]

