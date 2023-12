(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 San Marino, lì 4 dicembre 2023

comunicato stampa

Va alle Under 17 lo scontro diretto con il Cesena, i ragazzi della Primavera ingranano la terza

SETTORE FEMMINILE

La lunga convivenza in vetta alla classifica si era spezzata la scorsa settimana, quando la San Marino Academy aveva impattato con il Femminile Riccione ed il Cesena aveva invece centrato la settima vittoria su sette a spese del Rimini. Era dunque pregno di significati, per le Under 17 di Giacomo Piva, lo scontro diretto di ieri con le pari età bianconere. Ma le giovani Titane non hanno tremato: la missione sorpasso è stata portata a termine con successo, e per di più fuori casa. Il 3-0 di Savignano è stato inaugurato poco dopo il quarto d’ora da Terenzi. I restanti due sigilli sono invece arrivati a ripresa inoltrata: D’Angelo ha messo la firma sul raddoppio, la solita Terenzi – sempre più regina della classifica marcatrici del girone con 24 reti complessive – sul tris, per un successo che vale all’Academy l’immediato riscatto dopo la piccola frenata dello scorso turno e – soprattutto – la leadership solitaria del raggruppamento. Ma il week-end è stato prodigo di soddisfazioni per tutto il comparto femminile impegnato in gare ufficiali (mancavano all’appello Prima Squadra e Primavera, ferme per la sosta). Le Under 15 hanno bissato il successo del turno precedente imponendo il fattore campo nei riguardi del Rimini. Il primo tempo si è chiuso col punteggio di 1-1, effetto del botta e risposta fra Ragazzini e Vecchione. Dalla seconda frazione in poi le Titane hanno piazzato l’allungo decisivo: Gambuti si è incaricata del 2-1, Lozzi (doppietta) e Volpinari delle restanti marcature che consentono al gruppo biancoazzurro di staccare in classifica il Ravenna e di agganciare proprio il Rimini. Un ottimo fine settimana anche per le Under 12, che hanno avuto ragione – complessivamente – del Cosmos 2 in un confronto inaugurato, nel primo tempo, dal 2-0 biancoazzurro firmato da Castello e Brocculi. Nel secondo tempo è bastata la rete di Mini per consentire alle giovanissime Titane di concludere la frazione col pieno bottino. Pareggio invece nel terzo tempo: nel 2-2 hanno trovato gloria, sponda Cosmos, Zangheri e Muccioli, mentre le reti della San Marino Academy recano la firma di Forcellini e, suo malgrado, di Orsi, autore di una sfortunata deviazione.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Da qualche tempo i ragazzi della Primavera hanno messo il piede sul pedale dell’acceleratore e non ne vogliono più sapere di alzarlo. Contro il Novara arriva, per i ragazzi di Cancelli, la terza vittoria consecutiva, la prima casalinga. Apre Moretti nel primo tempo, raddoppia Ricci a ridosso dell’ora di gioco, prima che il Novara riesca ad accorciare con Metaj ma non a completare la rimonta. Il successo consente ai giovani Titani di compiere un altro significativo balzo in avanti in classifica, conseguenza anche di un periodo in cui nella metà alta della graduatoria si vince poco. I Biancoazzurri sono sesti, sempre a pari punti con il Trento e adesso anche con lo stesso Novara, mentre la seconda posizione – occupata dal Mantova in coabitazione con il Lumezzane – non dista che un paio di lunghezze. Di segno opposto il fine settimana degli Under 17 e degli Under 16. I primi vengono regolati 4-0 in casa dal Fiorenzuola, che costruisce il proprio successo con i centri di Xerra, Dadati, Beltrami e Ibraj. I secondi invece erano impegnati in trasferta: il Cesena si è imposto 3-0 mandando a referto Zaghini, Ricci e Scapoli.

Campionati regionali e provinciali

Come la formazione Primavera, anche quella degli Under 19 Provinciali ha potuto festeggiare la terza vittoria consecutiva. Finisce 5-0 il match casalingo con l’Athletic Poggio, colpito dalla tripletta di Semperlotti e dai centri di Muccioli e Gualtieri. Nel segno della continuità pure gli Under 15 Provinciali di Baschetti, in grado di inanellare il nono risultato utile consecutivo. Lo Young Santarcangelo “B”, padrone di casa nel match dell’11° giornata, capitola una prima volta al quarto d’ora, quando è Margotti a portare in vantaggio i Titani. Questi ultimi completano lo score nella ripresa, quando a trovare la via del gol sono Gasperoni e Salvati. Stesso risultato – e pronto riscatto dopo la sconfitta in casa della Polisportiva Garden – per gli Under 15 Provinciali “B”, in grado di imporre il fattore campo nei riguardi del Tropical Coriano “B”. Apre Gnola al pronti-via della sfida; il raddoppio è di De Guarrini, mentre il tris, che arriva a ripresa inoltrata, vale anche come punto della doppietta personale per Gnola. Un punto per gli Under 14 Provinciali “A” nel confronto casalingo con il Città di Cattolica. Il 2-2 è scritto per intero dai due numeri 9: quello del Città di Cattolica, Mancini, si incarica del provvisorio 2-0 ospite; quello della San Marino Academy, Achilli, rimette le cose a posto per i Biancoazzurri nel lasso di tempo che va dal 58’ al 69’. Bottino pieno invece per gli Under 14 a nove, che espugnano il campo dell’Union Sammartinese con il punteggio di 3-2. Il primo vantaggio è dei padroni di casa, che passano al 13’ con Bonaventura. Risponde Amati nella parte finale della prima frazione, dopo che il portiere locale, Sare, aveva parato un rigore a Guerra. A completare la rimonta pensa Molari al 57’. Poi arriva un secondo penalty per la San Marino Academy: anche stavolta è Sare a vincere il duello con Guerra. Liotta firma comunque il punto del +2 per i Titani. L’Union accorcia con Rakhi, prima che l’arbitro conceda il terzo calcio di rigore della partita. L’Academy cambia tiratore, ma neanche Amati riesce a bucare lo scatenato Sare, che si oppone anche in questo caso. Nella categoria Under 13 arrivano due 4-0, ma di segno opposto per i colori sammarinesi. I Professionisti cedono fuori casa al Bologna, che fa sue tutte e quattro le frazioni di gioco senza concedere reti (1-0, 4-0, 1-0 e 1-0 i parziali). I Provinciali “A” riescono invece a fare bottino pieno contro la Stella. L’1-0 del primo tempo è firmato da Frisoni, mentre il 5-0 del secondo reca le firme di Console, Celli, Grandoni, Bonci e Maggiore. Lo score è addirittura migliorato nelle ultime due frazioni, entrambe chiuse sul 6-0. Nella terza trovano gloria Francioni, Manuel Rossi (doppietta), Jacopo Rossi (doppietta) e Celli; nella quarta vanno a referto Celli, Conti, Maioli, Grandoni (doppietta) e Frisoni.

SETTORE FUTSAL

Non disputato e in attesa di valutazione da parte degli organi competenti l’incontro della 9° giornata Under 21 fra la San Marino Academy e il Villafontana.

Campionato maschile Primavera 4, 9. giornata | San Marino Academy-Novara 2-1

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Caverzan, A. Riccardi (dal 79’ F. Ciacci), Renzi, M. Ciacci, Medri, Valli Casadei, Vernazzaro (dall’88’ Biondi), Moretti (dal 77’ Celli), Cervellini, Ricci (dal 77’ Giacopetti)

A disposizione: Chiarabini, Gasperoni, E. Della Balda, Muratori, Ugolini, F. Della Balda

Allenatore: Nicola Cancelli

NOVARA

Cucinotta; Pellegrino (dal 75’ Ferrulli), Lartey, Gabriele (dal 65’ Verga), Pizzolato, Pasquino, Zocco Ramazzo, Sartor, Omoruy (dal 65’ Metaj), Fragomeni (dal 56’ Rosa), Valenti (dal 75’ Qanaj)

A disposizione: Bovi, La Rosa, Velcani, Bizzarro

Allenatore: Franco Semioli

Arbitro: Davide Allkanjari di Rimini

Assistenti: Niccolò Ciserchia e Alessio Chionchio di Cesena

Ammoniti: Vernazzaro, Gabriele, Cervellini, Ricci, QanajMarcatori: 20’ Moretti, 58’ Ricci, 67’ Metaj

Campionato Under 17 Serie C, 11. giornata | San Marino Academy-Fiorenzuola 0-4

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Forcellini (dall’82’ Casali), Giorgi (dal 50’ Bindi), Bugli, Battistoni, Marani, Mularoni (dal 59’ Pasolini), Dell’Amore (dall’82’ Nicolini), Protti, Della Balda, F. Valentini (dall’82’ Faetanini)

A disposizione: Pericoli, P. Valentini, Giorgetti

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

FIORENZUOLA

Cabrini; Marcadi (dal 46’ Massari), Agbekornu (dall’82’ Emani), Magistrali (dal 46’ Giallongo), Borelli, Romano, Dadati (dall’82’ Ibraj), Pangada, Piro (dall’86’ Ferrari), Semeraro (dal 70’ Beltrami), Aramini (dal 46’ Xerra)

A disposizione: Groppi, Fontana

Allenatore: Simone Benecchi

Arbitro: Giuseppe Gargano di Bologna

Assistenti: Vincenzo D’Onofrio e Lorenzo Bartolini di Rimini

Ammoniti: Mularoni, Della Balda, Bugli, FaetaniniMarcatori: 54’ Xerra, 77’ Dadati, 89’ Beltrami, 90+1’ Ibraj

Campionato Under 16 Serie C, 9. giornata | Cesena – San Marino Academy 3-0

CESENA

Angeloni; Zaghini, Venturini (dal 65’ Marini), Pezzi (dal 65’ Maroni), Bucchi, Giometti, Casadei (dal 65’ Cenerelli), Giunchi (dal 50’ Frisoni), Da Rugna (dal 50’ Ricci), Poletti (dal 50’ Ballanti), Scapoli (dal 65’ Paterna)

A disposizione: Apuzzo, Cavalletti

Allenatore: Lorenzo Magi

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Colombini, Raschi (dal 65’ Guidi), Pennacchini, Delvecchio (dal 70’ D’Angeli), Mirchev, Podeschi (dal 65’ Badazzi), Deronjic (dal 70’ Giordani), Grandoni, Canarezza (dal 55’ Tamagnini), Berardinelli (dal 55’ Molinari)

A disposizione: Conti, Zavoli, Montali

Allenatore: Andrea Vangelista

Arbitro: Riccardo Samaritani di Ravenna

Assistenti: Roberto Maiorana di Bologna, Pasquale Marchica di Faenza

Ammoniti: Delvecchio

Marcatori: 30’ Zaghini, 68’ Ricci, 80+2’ Scapoli

