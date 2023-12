(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA N. 24 del 2023

Salerno, lì 4 dicembre 2023

*Oggetto: Ricoveri in barella lungo i corridoi nei reparti dell’ospedale di

Battipaglia: scatta la denuncia della Fials provinciale*

L’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia è al centro di nuove

polemiche, e stavolta è la Fials provinciale a sollevare il problema. Nella

nota inviata ai vertici dell’Asl Salerno, l’organizzazione sindacale ha

espresso gravi preoccupazioni in merito agli ennesimi ricoveri in barella,

avvenuti il 1 dicembre scorso, lungo i corridoi dei reparti di Medicina e

Ortopedia.

Il segretario generale della Fials Salerno, Carlo Lopopolo, è stato chiaro

sulla vicenda: “Questa disposizione, oltre ad esporre il personale a

violazioni giuridiche, mette a rischio la sicurezza e la privacy dei

pazienti. Non possiamo accettare che il corridoio sia considerato un luogo

adeguato per garantire la riservatezza dei malati”, ha detto.

La Fials provinciale ha evidenziato diverse violazioni della normativa

vigente all’ospedale battipagliese. In primo luogo, la mancanza di rispetto

della normativa sulla privacy, poiché il corridoio non offre alcuna

riservatezza ai pazienti. Inoltre, la disposizione non rispetta le

normative di sicurezza, poiché la barella non fornisce un supporto adeguato

alle manovre assistenziali.

Giovanni Gargano, segretario aziendale della Fials Salerno per l’ospedale

di Battipaglia, è stato molto critico sul tema: “Questa situazione è

inaccettabile. La Fials aveva già segnalato i rischi derivanti dai ricoveri

in sovrannumero con una nota del 12 ottobre scorso, ma non abbiamo ricevuto

alcuna risposta. La sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari è

messa a repentaglio, e questa scelta errata va corretta immediatamente”.

La Fials, dunque, chiede la sospensione immediata dei ricoveri in barella e

l’adozione di misure adeguate utili a risolvere il problema. “La piena

responsabilità di questa situazione ricade sulla direzione dell’Asl, che

deve assumersi la responsabilità civile e penale derivante da tali

violazioni”, ha dichiarato Lopopolo.

La sicurezza e il rispetto delle normative vigenti, per la Fials

provinciale, devono essere garantiti per assicurare la qualità delle cure e

la sicurezza di tutti coloro che operano presso l’ospedale di Battipaglia.

*Ufficio Comunicazione Fials Salerno*

