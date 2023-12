Polizia di Stato operazione antiterrorismo – 2 arresti per la diffusione di contenuti jihadisti con finalità di proselitismo riconducibili alla Jihad Islamica Palestinese, Stato Islamico e Al-Qaeda.

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 LANCIO STAMPA

E’ in corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo – con 2 arresti operati nei confronti di un cittadino pakistano e di un naturalizzato italiano di origine pakistana.

L’operazione è condotta dalla Digos di Brescia e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

L’attività investigativa – che ha portato all’emissione di 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere – ha avuto inizio nell’ottobre 2022 quando, sulla base di evidenze d’intelligence e di elementi acquisiti nel corso del monitoraggio del web, gli investigatori hanno avviato mirati approfondimenti nei confronti dei due indagati, entrambi evidenziatisi per la diffusione di contenuti jihadisti con finalità di proselitismo, riconducibili alle organizzazioni terroristiche Jihad Islamica Palestinese, Stato Islamico e Al-Qaeda.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa — cui prenderanno parte il Procuratore Capo di Brescia e il Questore – che si terrà alle ore 11.00 di oggi 4 dicembre negli Uffici della Questura di Brescia.

Brescia, 4 dicembre 2023