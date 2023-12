Ama, Cenciarelli (Fp Cgil Roma Lazio): accordo sulle festività inaccettabile, no

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 Ama, Cenciarelli (Fp Cgil Roma Lazio): accordo sulle festività

inaccettabile, non firmiamo

A seguito dell’incontro con AMA abbiamo deciso di non sottoscrivere l’accordo sugli

straordinari durante il periodo delle festività a causa dell’incapacità manageriale di costruire

e mantenere sane relazioni sindacali.

Non possiamo firmare un nuovo accordo quando quelli già sottoscritti non vengano applicati

per intero ma attuati unilateralmente, anche per questo stiamo revocando la nostra firma

all’accordo sugli addetti allo spazzamento.

Ama deve impegnarsi a ricostruire il rapporto di fiducia con le lavoratrici e i lavoratori, e con

le organizzazioni sindacali che li rappresentano, a partire dalla difesa da strumentalizzazioni

e attacchi mediatici e dalla presentazioni di proposte che non umilino il personale, come il

volerli ricompensare a distanza di 6 mesi dal lavoro svolto a Natale con buoni benzina e

buoni acquisto.