4/12/2023

RICEVUTI DAL VICESINDACO SERENA TONEL RAMIN KARIMLOO

ED EARL CARPENTER PROTAGONISTI DEL “THE PHANTOM OF THE

OPERA” RITORNATI A TRIESTE IN VESTE DI INSEGNANTI IN UNA

MASTERCLASS GRATUITA RIVOLTA AI GIOVANI PERFORMER DI

MUSICAL

Questa mattina (4 dicembre) nel salotto azzurro del palazzo municipale sono

stati ricevuti dal vicesindaco Serena Tonel, alla presenza del presidente del Politeama

Rossetti Francesco Granbassi, del direttore organizzativo Stefano Curti, i protagonisti

di “The Phantom of the Opera”, Ramin Karimloo ed Earl Carpenter,

Dopo i trionfi in “The Phantom of the Opera” e nel recente concerto a Trieste,

sono ritornati lo scorso weekend al Teatro Rossetti in veste di insegnanti; hanno

tenuto una masterclass gratuita rivolta a giovani performer di musical, un’occasione

rarissima e di inestimabile valore.

Durante l’incontro il vicesindaco Serena Tonel ha ringraziato i Ramin Karimloo

ed Earl Carpenter per lo spettacolo “The Phantom of the Opera”, in scena a luglio.

“E’ stato un momento importante per la città, dal punto di vista artistico e

culturale ma anche economico. Il vostro ritorno a Trieste è un regalo che avete fatto

alla città. Penso che Trieste abbia conquisto un pezzetto del vostro cuore e voi avete

conquistato I cuori di tanti triestini ” ha detto il vicesindaco Serena Tonel.

I due artisti hanno ringraziato Trieste per averli accolti calorosamente, Le due star

internazionali sono rimaste letteralmente conquistate dal pubblico di Trieste e dalla

bellezza della città che hanno conosciuto nel corso delle trionfali esibizioni nella

prima italiana assoluta di “The Phantom of the Opera”, e successivamente facendovi

ritorno a ottobre per il concerto “From the Rehearsal Room”.

COMTS-LR