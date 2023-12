(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 San Marino, 03 Dicembre 2023

Under 22: Bella vittoria, 2-0 al Faetano

Sul sintetico di Acquaviva si sfidano San Marino Academy Under 22 e Faetano. I Biancazzurrini, reduci da tre sconfitte di fila, cercano l’immediato riscatto in modo da riuscire a risalire la classifica e portarsi in zona playoff. Zona che è momentaneamente occupata dallo stesso Faetano che si trova undicesimo in classifica con 10 punti e arriva all’incontro galvanizzato dalla vittoria ottenuta sabato scorso ai danni del San Giovanni. Ci sono tutti i presupposti affinché questo che andrà in scena sia un incontro combattuto ed avvincente.

La prima azione è di marca gialloblù al 13’ quando Brisigotti si accentra con il pallone al piede e serve in area Capriotti che stoppa e calcia, Battistini blocca facilmente.

Gli uomini di Pellegrino sfiorano il vantaggio al 22’: Giambalvo in disimpegno si fa rubare palla da Capriotti il quale prova a calciare ma Battistini esce bene e gli fa muro rimediando così all’errore del compagno.

L’Academy ha il merito di essere una squadra cinica e alla prima vera azione passa a condurre grazie al gol di Sensoli che si avventa sul cross di Bortolotto colpendo con la punta del piede in tuffo.

Un primo tempo con poche occasioni da gol si conclude 1-0 in favore dei ragazzi guidati da Cecchetti.

I Biancazzurrini rientrano bene dallo spogliatoio e si rendono pericolosi al 50’ quando Famiglietti prima ruba palla ad Ndao in disimpegno poi serve Sarti sulla sinistra, il quale fa partire un mancino da posizione defilata deviato in angolo da Manzaroli.

Raddoppio che arriva puntuale 8 minuti più tardi: Zavoli serve con un preciso lancio Famiglietti, il quale parte sul filo del fuorigioco e riesce ad anticipare Manzaroli in uscita spedendo il pallone in fondo al sacco.

Il Faetano nonostante sia sotto di due gol non si dà per vinto e va vicino alla marcatura al 66’ quando Brisigotti intercetta un passaggio sbagliato di Sensoli poi lancia Capriotti sulla corsa, quest’ultimo effettua un pallonetto eludendo l’uscita a vuoto di Battistini, ma finisce largo. Non passa neanche un minuto e gli uomini di Pellegrino sfiorano di nuovo il gol: calcio di punizione battuto da Palumbo che serve in area Acquarelli, il quale prolunga di testa sul secondo palo per Ndao ma quest’ultimo non riesce a colpire per questione di millimetri.

Gialloblù vicini all’1-2 al 90’ quando dagli sviluppi di calcio d’angolo Casadei sul secondo palo colpisce di testa trovando l’opposizione di Battistini. Successivamente si verifica un batti e ribatti in area che si conclude con un nulla di fatto perché l’assistente Lerza ravvisa un fuorigioco.

Dopo sei minuti di recupero l’arbitro Xhafa fischia la fine e sancisce la vittoria della San Marino Academy che si impone sul Faetano per 2-0 con un gol per tempo. Successo molto importante per i ragazzi di Cecchetti sia perché dà morale e fiducia sia per il fatto di aver battuto una compagine che potrà essere una rivale diretta per il raggiungimento della post-season.

Campionato Sammarinese BKN 301, 2023-24 11. giornata | San Marino Academy Under 22 – Faetano 2-0

SAN MARINO

Battistini, Luvisi, Giambalvo, Zavoli, M. Sancisi, Sarti (dal 67’ M. Casadei), Severi, N. Sancisi (dal 81’ Molinari), Sensoli, Bortolotto (dal 73’ Renzi), Famiglietti (dal 81’ De Luca)

A disposizione: Borasco, Cervellini, E. Pelliccioni, Riccardi, D’addarioAllenatore: Matteo Cecchetti

FAETANO

Manzaroli, Bertuccini (dal 81’ E. Casadei), Ndao, Acquarelli, Senja, Sperandio, Gueye (dal 51’ Palumbo), Brisigotti, Terenzi (dal 46’ Dulcetti), Lisi, Capriotti

A disposizione: N. Pelliccioni, Antonacci, Tonti, KoneAllenatore: Fabio Calogero Pellegrino

Arbitro: Durim XhafaAssistenti: Nicolò Lerza e Luca Tura

Quarto uomo: Emiliano Albani

Marcatori: 33’ Sensoli, 59’ Famiglietti

Ammoniti: Bertuccini, Acquarelli, Brisigotti, Lisi, Battistini, Famiglietti, Ndao, Molinari, Sperandio

