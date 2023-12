la” farmacia dei servizi” nelle Marche per dare risposte di qualità al cittadino

(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 Il Presidente di Federfarma Marche *Marco Meconi* e *Luca Pieri, *coordinatore

di Assofarm Marche per le farmacie comunali, hanno fatto il punto

sull’attività svolta dalle 300 farmacie nella regione Marche che dal 1°

giugno hanno partecipato alla sperimentazione della “farmacia dei

Servizi”.

La valutazione è giunta al termine dei 5 incontri provinciali che hanno

coinvolto più di 450 farmacisti, in presenza e in streaming, per delineare

un primo bilancio di questi 6 mesi di sperimentazione. “*Massima è la

soddisfazione *- precisa Meconi -* per avere incrementato l’offerta alla

popolazione, in tutti i territori, di servizi di telemedicina, sia nel

campo cardiologico che nella spirometria*”. Sono stati eseguite più di

3.600 prestazioni cardiologiche con 750 pazienti indirizzati al medico di

medicina generale per approfondimenti diagnostici.

Prosegue confermando che “*le prestazioni rese in farmacia in ambito

cardiologico rappresentano un valido strumento per dimostrare tangibilmente

come la nostra rete di professionalità, inserita nel sistema sanitario

regionale, si è confermata efficace nella riduzione delle liste di attesa

ed anche nel limitare gli accessi impropri presso le strutture di pronto

soccorso”.*

*“L’impegno messo in campo dalle farmacie* – precisano all’unisono Meconi e

Pieri – *attesta che siamo stati pronti a raccogliere la sfida verso il

rinnovamento, proiettati verso un nuovo modello di farmacia, fatto di

dispensazione complessa del farmaco perché impostata sull’attenzione al

percorso di cura del paziente, per posizionarci sempre più coerentemente

nel novero dei professionisti sanitari”.* Oltre 1.600 cittadini sono stati

coinvolti in un percorso di aderenza alla terapia per valorizzare l’aspetto

terapeutico.

*Luca Pieri* dice che *“riscontro effettivamente positivo è stata anche

l’attività negli screening (più di 500 cittadini) e nella prevenzione,

effettuata in maniera finalmente consapevole e matura”. *

Impegno delle farmacie marchigiane è, a questo punto “*completare tutti i

servizi a disposizione, dando rilievo statistico e risultato strategico al

decisore politico che sui numeri valuterà e sceglierà di investire ancora

nel nuovo modello di farmacia”. *

Davanti a tali risultati, non poteva mancare un riferimento alla campagna

vaccinale – antinfluenzale e covid 19 – in svolgimento nelle farmacie