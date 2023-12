(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 Esercito: precisazioni su incarico del Gen. D. Roberto Vannacci.

In relazione alle notizie apparse su alcuni organi di stampa in queste ore,

lo Stato Maggiore Esercito precisa che il Generale di Divisione Roberto

Vannacci da domani, lunedì 4 dicembre, inizierà un periodo di affiancamento

a Roma, al fine di poter assumere l’incarico di “Capo dello Stato Maggiore

del Comando Forze Operative Terrestri”. L’incarico di staff è in linea con

il grado rivestito dal Generale di Divisione Roberto Vannacci.

