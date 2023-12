CONTIENE FOTO# ALESSANDRINO/TORREMAURA – PROSEGUONO I CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLE PERIFERIE DELLA CAPITALE. CARABINIERI SCOPRONO RISTORANTE ETNICO CON MACELLERIA ABUSIVA.

(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ALESSANDRINO/TORREMAURA – PROSEGUONO I CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLE

PERIFERIE DELLA CAPITALE.

CARABINIERI SCOPRONO RISTORANTE ETNICO CON MACELLERIA ABUSIVA.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, con il supporto dei

militari del NAS di Roma, hanno effettuato un servizio coordinato di

controllo straordinario del territorio nei quartieri Alessandrino, Torre

Maura e Casilino. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano

strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per

contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con

l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso dei controlli, dove in totale sono state identificate 190 persone,

i Carabinieri hanno arrestato un romano di 54 anni, risultato colpito da un

un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 16 novembre

dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale Roma, dovendo scontare la pena

di un anno e 9 mesi per reati inerenti agli stupefacenti.

Sette le attività commerciali ispezionate: in zona Torre Maura, i

Carabinieri del NAS di Roma hanno sanzionato amministrativamente per un

totale di 2.500 euro, il titolare di un bar-ristorazione etnico, poiché

all’interno del locale è stata scoperta una macelleria abusiva adibita alla

preparazione e macellazione di carni e pollami con mancanze igieniche

relative alla produzione ed alla conservazione di alimenti. I militari hanno

sequestrato 30 kg di carni varie.

Infine, 80 veicoli sono stati controllati dai Carabinieri impegnati nei vari

posti controlli, elevando 14 contravvenzioni per violazioni al codice della

strada.

