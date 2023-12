(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 Congresso Fratelli d’Italia Grosseto: confermato alla presidenza Luca Minucci

Il coordinatore regionale On.le Fabrizio Rossi: “Partito compatto e coeso, che con Luca Minucci alla guida saprà cogliere le sfide future”.

Grosseto, 3 dicembre 2023. Si è celebrato nella giornata di domenica 3 dicembre 2023, alla presenza dell’Onorevole Marta Schifone della segreteria nazionale dei congressi, il 2° congresso provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto. L’assise ha eletto il coordinatore uscente Luca Minucci, presidente provinciale del partito della Meloni. Eletti anche i nove componenti del direttivo che si andranno ad aggiungere ai cinque nominati direttamente dal neo presidente.

“Ho molto apprezzato la partecipazione di tutto il partito coeso e compatto nella continuità e rinnovamento delle cariche statutarie, in una giornata storica per Fratelli d’Italia. – commenta il Deputato e coordinatore regionale Fabrizio Rossi. – Abbiamo saputo costruire una stupenda realtà di governo che fa parlare di se per la sua coerenza e la sua capacità di amministrare questo territorio. Sono davvero orgoglioso di tutti noi per quanto abbiamo fatto in questi dieci anni e di quanto ci accingeremo a fare in vista delle prossime scadenze elettorali”. “Con Luca Minucci abbiamo costruito sin dal 2012, un percorso di amicizia e militanza che continuerà, ora come allora, sempre per il bene di Fratelli d’Italia e per la crescita della nostra Terra”, conclude il coordinatore regionale On.le Fabrizio Rossi. “Sono davvero soddisfatto di come si sono svolti i lavori congressuali – esordisce il neo presidente provinciale, Luca Minucci. – Avere la presenza al nostro congresso di tutti i rappresentati politici del centrodestra cittadino e provinciale è sinonimo che c’è grande coesione all’interno della nostra coalizione. Poi, avere anche la presenza anche delle associazioni di categoria con Giovanni Lamioni di Confartigianato Imprese e Giovanni Caso, di Confesercenti Grosseto, e delle rappresentanze sindacali con Katiuscia Biliotti segretaria provinciale della Cisl, significa che il nostro partito sta lavorando bene ed è pronto ad ascoltare e dialogare con tutti”.

Questi i nominativi eletti (in ordine alfabetico): Simonetta Baccetti, Marco Cinelli, Jurj Di Massa, Franco Ferretti, Andrea Guidoni, Paola Pucino, Iacopo Ricceri, Paolo Serra, Erika Vanelli.

Questi i nominati da Minucci: Bruno Ceccherini, Moreno Bellettini, Franco Rossi, Giulio Tambelli, Agostino Ottaviani.

dott. Franco Ferretti – Giornalista

Collaboratore Parlamentare – On.le Fabrizio Rossi

Camera dei Deputati – Roma