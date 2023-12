(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 Reggio Emilia, 3 dicembre 2023

Chiusi tre ponti sull’Enza tra il Reggiano e il Parmense

Per un paio di ore tra martedì e mercoledì per consentire prove di carico e dinamiche finalizzate

a verificare le condizioni di sicurezza dei manufatti: Brescello, Canossa e Vetto i comuni interessati

Tra martedì 5 e mercoledì 6 dicembre la Provincia di Parma effettuerà prove di carico e

dinamiche per verificare le condizioni di sicurezza di tre pont i sull’Enza al confine con il

Reggiano. Durante le operazioni, per evident i ragioni di sicurezza, i pont i saranno

temporaneamente chiusi al transito.

Si inizierà martedì dalle 14 alle 16.30 con la chiusura del ponte di Coenzo che collega la

parmense Sp 34 “Padana orientale” a Sorbolo Mezzani con la reggiana Sp 41 a Brescello. Il

percorso alternat ivo è rappresentato dalla Sp 62R per quanto riguarda la direzione Sorbolo

– Brescello, Lent igione e viceversa.

Mercoledì saranno invece chiusi dalle 9.30 alle 11.30 il ponte di Neviano degli Arduini che

attraverso la Sp 99 di Bazzano porta al comune di Canossa e – dalle 11.30 alle 13.30 – quello

del Pomello che, sempre a Neviano, collega la parmense Sp 17 con la reggiana Sp 10 a Vetto:

in entrambi i casi il traffico verrà deviato sulla Sp 513R di Val d’Enza.