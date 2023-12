(AGENPARL) – ven 01 dicembre 2023 *Rapporto CENSIS, Rosato (Azione-PER): “Politica apra gli occhi, urgente

fermare calo demografico”*

“Apriamo gli occhi. Il rapporto CENSIS di oggi disegna un’Italia che sta

scomparendo. Non è certo un fulmine a ciel sereno, lo stiamo dicendo da

tempo: servono investimenti per le famiglie, per i servizi, il lavoro. In

questi anni alcuni passi sono stati fatti, dalla legge sul Family act

all’introduzione di un assegno unico e universale. La strada per invertire

il calo demografico che porterà l’Italia nel 2040 ad avere solo il 25% di

coppie con figli e 8 milioni di cittadini in età lavorativa in meno (con

serie conseguenze sull’economia e il sistema del welfare), è ancora molto

lunga. Il tutto in un clima che il CENSIS descrive di paura verso il futuro

percepito da 3 italiani su 4. La politica deve assolutamente ripartire da

questi dati, da queste sfide. È urgente, il futuro del Paese si sta

scrivendo adesso. Con PER – Popolari Europeisti Riformatori abbiamo

individuato proprio l’emergenza demografica tra le cinque priorità su cui

lavorare e siamo pronti a confrontarci sulle proposte con chi non

arrendersi ad un destino che sembra già scritto”. Così sui social Ettore

Rosato, deputato di Azione – PER – Renew Europe.

