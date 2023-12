(AGENPARL) – ven 01 dicembre 2023 FI, NEL WEEKEND CONGRESSI IN LIGURIA, MARCHE, FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D’AOSTA

Anche questo fine settimana prosegue la stagione congressuale di Forza Italia. Da oggi venerdì 2 dicembre a domenica 3, si svolgeranno i congressi cittadini e provinciali in Valle D’Aosta, in Friuli Venezia-Giulia, in Liguria e nelle Marche, per eleggere i delegati al Congresso Nazionale che si svolgerà il 23 e 24 febbraio prossimi a Roma e i Segretari provinciali che guideranno il partito per i prossimi tre anni. Oggi si sono celebrati i congressi a Gorizia, Trieste e Genova.

Domani, sabato 2 dicembre, si svolgerà ad Aosta il congresso provinciale, seguito dal congresso cittadino.

Genova, Imperia e La Spezia ospiteranno i congressi in Liguria, mentre nelle Marche si celebreranno ad Ancona, Fermo, Ascoli Piceno. Sabato toccherà anche alla città di Udine, in Friuli Venezia-Giulia. Domenica sarà la volta di Pordenone, Pesaro-Urbino e Macerata.

Anche in questi appuntamenti saranno coinvolti gli iscritti e i dirigenti di partito a tutti i livelli, uniti dal comune intento di confrontarsi costruttivamente su temi fondamentali che riguardano la politica nazionale e regionale ed essere così protagonisti di questa nuova fase, nel segno della democrazia e della partecipazione.

Forza Italia prosegue quindi il percorso di consolidamento e di rilancio, con l’obiettivo di costruire il centro della vita politica italiana: un partito forte, serio, credibile e affidabile.

Sabato 2 dicembre

*Valle D’Aosta*

– Aosta (ore 9 e 9.30 – Sala Conferenze Banca Credito Cooperativo Valdostano – via Garibaldi, 3)

*Marche*

– Ancona (ore 10 – Ego Hotel, via Flaminia 220)

– Fermo (ore 16 – Hotel Royal, via E. S. Piccolomini 3)

– Ascoli Piceno (ore 17 – Auditorium Cellini, Polo Sant’Agostino, Corso G. Mazzini 90)

*Liguria*

– Genova (ore 11 – Hotel Miramare, Lungomare Vittorio Veneto 27, Rapallo)

– La Spezia (ore 10 – Società Mutuo Soccorso, via Oriana Fallaci 2)

– Imperia (ore 10.30 – Centro Polivalente Giovanni Falcone – Corso V.Emanuele 236, Camporosso)

*Friuli Venezia Giulia*

– Udine (ore 17 – Auditorium Comunale – Elio Venier, via Roma 40, Pasian di Prato)

*Domenica 3 dicembre*

*Marche*

– Macerata (ore 10 – Ristorante Chiaroscuro – via Nazionale 27, Belforte del Chienti)

– Pesaro Urbino (ore 10 – Tag Hotel, via L. Einaudi 2A, Fano)

*Friuli Venezia Giulia*

Pordenone (ore 8.30 – Sala Degan, Biblioteca Pordenone, Piazza XX settembre)

