Andamento economia toscana, stamani a Firenze presentazione focus Ires-Cgil (con dati provinciali)

Firenze, 1-12-2023 – L’andamento nel *2023* e le previsioni sul *2024*, un focus *provincia per provincia* e sul *mercato del lavoro*, approfondimenti sulle applicazioni del *Pnrr* e sull’impatto di *alluvione* e *Manovra*: sono i principali contenuti del *rapporto Ires sull’economia toscana* che sarà presentato *stamani a Firenze presso la sede di Cgil Toscana* in via Pier Capponi 7 alle ore 12.

Saranno presenti Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana), Gianfranco Francese (presidente Ires Toscana) e i ricercatori.

