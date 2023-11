(AGENPARL) – mar 28 novembre 2023 *Cordoglio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito per il tragico

incidente di Mottola (TA)*

Roma, 28 novembre 2023. Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale

di Corpo d’Armata Pietro Serino, appresa la triste notizia, esprime

profondo cordoglio e solidale vicinanza, a nome di tutta la Forza Armata e

suo personale, alle famiglie dei Graduati Aiutanti Cosimo ALOIA, Alberto

BATTAFARANO e Domenico RUGGIERO, tutti tragicamente scomparsi a seguito di

un incidente stradale in prossimità di Mottola, che ha coinvolto anche un

altro mezzo, il cui conducente è deceduto anch’esso. Il Gen. Serino augura

altresì una pronta guarigione agli altri feriti coinvolti e attualmente

ricoverati in strutture ospedaliere della zona. Personale dell’Esercito sta

fornendo il massimo supporto logistico e psicologico alle famiglie dei

militari, tutti appartenenti al 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura.

