(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 PONTE STRETTO, M5S: SIAMO AL ’JURASSIC PARK’, SALVINI CHIARISCA SUBITO

PONTE STRETTO, M5S: SIAMO AL ’JURASSIC PARK’, SALVINI CHIARISCA SUBITO

ROMA, 27 NOVEMBRE 2023 – “Non bastava ipotecare un ministero per un decennio con uno stanziamento spropositato, oltretutto in una manovra draconiana che è un cocktail letale di tagli e tasse. La favoletta del Ponte sullo Stretto, bandierone dato dalla Meloni a Salvini per tenerlo buono, sta assumendo contorni torbidi e prossimi alla farsa. Ora scopriamo che a tutte le riunioni preliminari, quindi mesi prima che al ministro delle Infrastrutture venisse la trovata di riesumare la Società “Stretto di Messina Spa” e di formulare il decreto legge con cui si è finalizzata la riattivazione del carrozzone, ha preso parte anche l’ex ministro Lunardi. Cioè il titolare delle Infrastrutture ai tempi di Berlusconi, noto a tutti per lo scempio della legge Obiettivo. Siamo al Jurassic Park ormai. Lunardi ha negato di aver avuto un ruolo nella nomina di Ciucci a capo della “Stretto di Messina Spa”, ma dal servizio di Report emerge che a quegli strani incontri preliminari non siano stati estranei nemmeno i vertici di WeBuild, gruppo che ha quote chiave della risorta società del ponte sullo Stretto. Insomma, un quadro nebuloso e per nulla rassicurante. Riteniamo che Salvini debba venire a riferire in Parlamento subito: depositeremo un’interrogazione in modo da dare l’opportunità al ministro di fornirci un’operazione verità. Il leader leghista dice che il ponte sarà impermeabile alle mafie, ma qui addirittura vediamo totale assenza di trasparenza anche da parte dello Stato, cosa che preannuncia i peggiori presagi sul futuro di questo fantomatico cantiere. Che al netto di tutto, resta discutibile e anti-economico in decine di suoi aspetti. Visto che c’è, Salvini venga a spiegarci se davvero il progetto è stato realmente aggiornato o meno, o se in esso si è solo invertito l’ordine dei rilievi. Parliamo di un progetto che ha 12 anni, quini è diritto dei cittadini saperlo”. Così in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Infrastrutture e Trasporti di Camera e Senato Ilaria Fontana, Patty L’Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi, Antonio Trevisi, Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi e Giorgio Fede.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle