DL Migranti, Milani (FDI): Segna un decisivo cambio di passo

(AGENPARL) - ROMA, 27 Novembre 2023 - “Il decreto migranti segna un decisivo cambio di passo sulla gestione dei flussi migratori irregolari. Finora il fenomeno migrazione è stato subito e non governato, oggi la situazione grazie all’impegno del governo Meloni cambia. Il provvedimento tra le varie misure contiene una importante novità ovvero la possibilità di espellere dal territorio italiano chi possiede il permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sicurezza dello Stato. Oltre all’azione diplomatica che sta portando avanti la presidente del Consiglio Meloni, con questo decreto il governo attua provvedimenti concreti per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire il fenomeno immigrazione finalmente in modo organico e coordinato”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Massimo Milani.