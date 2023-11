CS SERIE A 1 BMW MASCHILE E FEMMINILE: I RISULTATI DELLE GARE DI ANDATA DEI PLAY-OFF E DEI PLAY OUT. MATCH DI RITORNO IN PROGRAMMA IL 2 E 3 DICEMBRE

(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 Gentile Collega,

si sono giocati nel weekend i match di andata dei play-off e dei play-out della Serie A1 BMW maschile e femminile (le gare di ritorno sono in programma tra sabato 2 e domenica 3 dicembre). Le finali scudetto si disputeranno, invece, il 9 e 10 dicembre presso il Circolo della Stampa Sporting Torino.

Anche quest’anno, il sito http://www.fitp.it propone il live score di tutte le partite per consentire agli appassionati di seguire in tempo reale la competizione, mentre SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel, trasmette in diretta una sfida per ogni giornata di gare.

